真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號

「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。

精神科醫師陳豐偉在臉書發文寫道，常常懷疑「自己是不是快撐不下去了？」，這樣的狀態在醫學上被稱為burnout（職業倦怠），它不是情緒脆弱，也不是個人失敗，而是一種長期壓力失衡後的結果。

世界衛生組織（WHO）在2019年將burnout列為一種「職業現象」，定義為未成功管理的慢性職場壓力，並提出三大核心特徵：持續性的能量耗竭、對工作產生疏離與犬儒感，以及工作效能下降。換言之，當一個人開始出現「怎麼休息都回不來」、「對工作越來越麻木」、「越努力卻越沒效率」，那往往不是態度問題，而是身心已經長期超載。

你是不是已經站在極限邊緣？10 大自我檢測警訊

陳豐偉醫師列出10大自我檢測清單，若其中多項在近幾週或幾個月反覆出現，就值得提高警覺。

1.休息了也回不來的疲憊感：不是短暫的疲憊，而是睡過、放假過，醒來仍覺得身心電量補不回來，常帶著耗竭感醒來。

2.一想到工作就感到壓迫與焦慮：常覺得被壓得喘不過氣，想到要上班情緒先垮一半。

3.對工作變得冷淡、麻木、想逃離：不再在乎成果，甚至出現「我幹嘛要做這些」的疏離感，對工作的心理距離增加，開始會幻想離職。

4.效率與自信同步下滑：開始拖延、卡關、錯誤增加，產出變慢，自我懷疑變多。

5.情緒耐受度下降：更容易易怒、煩躁，對小事爆炸。

6.睡眠品質長期變差：難入睡、易醒，或睡再久仍不清醒。

7.腦霧感明顯：注意力、記憶力下降，思考變慢，決策更吃力。

8.反覆出現身體不適：頭痛、胃痛、背痛、腸胃問題，但檢查又多半正常。

9.社交退縮：不想見人、不想聊天，互動變得「很耗能」。

10.負面思考增加、快樂感下降：低落不再只限於工作，而是擴散到生活各面向。

倦怠會讓人「看起來變了」

美國心理學會指出，長期burnout可能讓人對正向情緒變得遲鈍、對原本有興趣的事失去感受力，並逐漸出現社會退縮與憂鬱症狀。

專家建議，當倦怠警訊持續出現，應考慮適度休假、調整工作節奏與環境，並視需要尋求心理諮商或精神科醫師協助。這不是退場，而是讓身心重新補充燃料的必要過程。

如果你在這10個警訊中，看見太多自己的影子，請記得：願意停下來檢視「我真的很累了」，不是放棄，而是讓自己有機會走得更久、也更穩。

