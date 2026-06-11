真的不是你手殘！任天堂認「隱瞞Joy-Con災情」慘吞13億天價罰單
在 2017 年任天堂上一代主機 Nintendo Switch 發售後，隨附的 Joy-Con 控制器馬上被許多玩家發現飄移問題，玩家明明沒碰控制器，遊戲中的角色卻會自行移動，隨後任天堂也在 2020 年公開致歉、承認。不過，最近法國消費者保護暨反欺詐總局（DGCCRF）卻認定任天堂是有意隱瞞兩年，因此重罰 3500 萬歐元（約 13 億新台幣）。
綜合外媒報導，法國消費者保護暨反欺詐總局（DCGCRF）最近針對任天堂 2017 年推出 Nintendo Switch 主機時爆發的 Joy-Con 飄移問題做出裁決，認為任天堂起初針對這個問題選擇沉默、不向消費者揭露充分相關資訊構成「誤導性商業行為」
因為根據調查結果，任天堂在 2018 年就知道故障率遠超行業標準了。因此認為任天堂早就知道問題，但還是拖到 2020 年才承認，這之前就有大量玩家選擇直接花錢買新的 Joy-Con 控制器，讓任天堂能進一步賺取更多利潤。
因此，DCGCRF 宣判，對任天堂歐洲分部開罰 3500 萬歐元（約 13 億新台幣），並且任天堂也必須在官網刊登道歉聲明。同時這紙罰單也創下歷史紀錄，是法國史上針對消費性電子產品的品質問題開出的最高額罰單之一。
而對此任天堂則表示，這件事與他們最新一代的 Nintendo Switch 2 主機無涉，僅是針對過去事件雙方達成的和解，而接受和解協議也不代表認罪。而讓人覺得巧合的是，在日前的 Nintendo Direct 線上發表會中，任天堂也剛好推出了新的 Joy-Con 控制器配色，因此，或許能讓玩家們期待的是，任天堂能趁著這次機會替 Joy-Con 控制器小改版，解決那些小毛病。
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