真的不是你？洪健益否認爽中八百萬 議長不忍了：中獎者快認！

資深媒體人王瑞德爆料，某位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，詢問過後得知，對方竟然中了今彩539頭獎800萬的獎金，扣稅後可實領640萬，引發網友熱烈討論到底幸運得主是誰，不過，頻被點名的民進黨議員洪健益今（1）日回應，這市都市傳說，他沒有中獎，而同黨議員張文潔、國民黨議員詹為元、柳采葳也相繼否認。對此，身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽喊話，如果有人真的中獎，就請趕快承認。





戴錫欽稍早在臉書（Facebook）發文表示，「松信議員如果有人中今彩539頭獎，『那不是我，也不需問我』，如果有人中獎，就請趕快承認；反之若沒中，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說，造成大家困擾」。

他並強調，如果真的中獎了，也應該考慮請包含松信區在內的所有議員喝珍珠奶茶。







