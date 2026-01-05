真的不是夢！台股早盤衝破3萬點整數關卡

▲台北股市再寫新驚奇！在權王台積電帶動下，加權指數今（5）日早盤大漲逾800點，衝上3萬點整數關卡。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市再寫新驚奇！在權王台積電帶動下，加權指數今（5）日早盤大漲逾800點，衝上3萬點整數關卡。

2026年第一個交易日，美股漲多跌少，道瓊指數上漲319.10點或0.66%，收48382.39點，那斯達克指數下跌6.36點或 0.027%，收23235.63點，標普500指數上漲12.97點或0.19%，收6858.47點，費半指數上漲284.34 點或4.01%，收7367.47點。

廣告 廣告

台積電今日開高走高，以1630元盤上開出，上漲45元，隨後一路走高，最高衝至1685元新天價，市值也衝至新台幣43.7兆元。

台積電創新天價，加上華邦電、南亞科等記憶體續飆，在電子股領軍向前衝，帶動加權指數的走高，開盤上漲429.89點、來到29779.7點，盤中衝破3萬點整數關卡，盤中最高來到30221.6點，上漲871.79點，再度寫下歷史新紀錄。

證券法人指出，台股技術指標多頭排列，短線動能強勁，加權指數高檔震盪盤堅，持續挑戰3萬關卡。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

權王直直衝！台積電一度衝1685元新天價 台股突破3萬點整數關卡

美股上週五漲多跌少、費半漲逾4% 台股開盤上漲429點、創新高

航空四雄年終超級比一比！長榮航發放6.5個月 星宇發放1個月