真的不是我啦！許淑華：假如我中樂透就分享市民朋友珍奶加胡椒餅

資深媒體人王瑞德透露被台北市議員請喝珍奶，才知對方中了今彩539頭獎800萬元，有不少人猜幸運兒是民進黨台北市議員洪健益；洪健益今（1）日澄清這是「都市傳說」，強調他並沒有中獎，並還原當天狀況，只是領了通告費，請大家喝飲料。民進黨台北市議員許淑華則說，如果自己中樂透，除了珍奶外加饒河夜市胡椒餅，要分給市民好朋友。

民進黨台北市議員許淑華則說，如果自己中樂透，除了珍奶外加饒河夜市胡椒餅，要分給市民好朋友。（圖／翻攝自許淑華臉書）

許淑華表示，本來不想發文的，可是好多人問她～「但真的不是我啦～」她表示，這兩天新聞報導說，有一位台北市議員最近中今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後，實領640萬元，還請王瑞德喝珍奶！

結果一堆人開始問這是誰？許淑華說，告訴大家，自己每天認真上班、為選民服務，才是目前唯一的「固定收入來源」。至於珍奶，應該不中獎也可以請吧？！「如果我中樂透，除了珍奶外加饒河夜市胡椒餅，要分給市民好朋友～～～」

洪健益今天受訪時還原當天情況，那天上節目自己請了所有在座的人喝飲料，有人問說「那你為什麼要請？」他說「我中樂透彩」對方就問說，「中什麼？」他說「539」他們就直接講，「喔！800萬扣掉稅金領640萬」。

洪健益說，其實過程只有這樣。對於那這個「都市傳說」他只能說，在這個應景的過年期間，也非常的溫馨、非常的搞笑、開心。但重點看到他的長相像會中樂透彩的人嗎？「我告訴大家，如果我真的中，我會分享給大家，請大家喝飲料。但是真的不是我，不要再傳說我中了樂透彩。」因為很多人打電話來恭喜他，造成他滿大的困擾，謝謝你們的恭喜跟祝福，祝大家新年快樂。

王瑞德稍早則在臉書再度發文寫下，其實這一位中了今彩539的非國民黨議員，當時電視台錄影剛結束，但是直播還有8000多人在線上，大家都聽到了。「只不過承不承認不重要，太太知不知道才是重點」。

