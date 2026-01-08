真的不是親兄弟？DAY6晟鎮撞臉BTS柾國，舊照再掀韓網熱議！

（圖／翻攝自IG）

DAY6晟鎮過去曾經被說長得像防彈少年團（BTS）的柾國，這個話題最近再度被翻出來。隨著舊照與影片在社群平台被重新流傳，即便放到現在看，兩人的相似度依然高到讓人忍不住多看兩眼，甚至直接被形容成「根本兄弟」。

其實晟鎮與田柾國的「撞臉說」過去就曾引發討論，從眼神、五官比例到整體氣質，都被認為有種難以言喻的相似感。近期隨著粉絲剪輯的畫面，再度引爆韓網討論，也讓不少新入坑DAY6的網友直呼「第一次看到真的嚇到」。

從韓網留言中可以看出，這種相似感並非只是單一照片造成的錯覺，而是「越看越像」型。有人直言：「真的很像，就算說是兄弟我也會相信」、「看照片的瞬間嚇了一跳」，也有人笑稱晟鎮像是「田柾國的哥哥版本」等。還有人補充，兩人家鄉都在釜山，非常湊巧。

不過，也有理性派網友指出，這種相似感其實是特定時期限定。「現在其實比較看不出來了」、「是以前比較像」，隨著晟鎮體態、風格轉變，加上田柾國近年的形象變得更成熟、硬派，兩人的路線已逐漸分開。有人形容得相當精準：「現在看起來比較像是柔和版跟硬派版的差別。」

