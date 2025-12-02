真的來了！「日光詣SPACIA車頭」凌晨驚現台北街頭 北車展示提前曝光

記者李育道／台北報導

真的來了！台鐵與日本東武鐵道締結友好協定今年12月18日將邁入第10年，今年7月時台鐵透露，東武鐵道旗下觀光特急「日光詣SPACIA」車頭（101-1號）將於12月首度在台北車站公開展示，沒想到昨（1）日深夜就悄悄現身台北街頭。從網友拍下的運送畫面可見，車頭已換上象徵「日光詣SPACIA」的金色外觀，搭配黑、橘色線條，氣場十足；據了解，此次來台的更是相當少見的「包廂型」車廂型態，而非一般座席車，意義特殊。目前車頭已於台北車站東側就定位，展期預計一年。

昨夜深夜至今日（2）日清晨，由大貨車送進台北市的畫面掀起鐵道迷圈暴動。（圖／翻攝畫面）

這項大計畫在今年7月首次宣布，為慶祝台鐵與東武鐵道締結友好協定十週年，由日本方面贈送一輛特急列車「日光詣SPACIA（スペーシア）」的先頭車。昨夜深夜至今日（2）日清晨，由大貨車送進台北市的畫面掀起鐵道迷圈暴動。

據知情人士透露，101F編成的先頭車101-1號於12月1日晚間自台北港附近啟程，凌晨00：50左右抵達台北車站東側。（圖／翻攝畫面）

據知情人士透露，101F編成的先頭車101-1號於12月1日晚間自台北港附近啟程，凌晨00：50左右抵達台北車站東側，約在01：30吊離板車放上臨時頂升架，安裝部分零件約一個小時候與轉向架接合，大概03：30完成大部分組裝程序，整個作業宛如深夜限定版的「鐵道儀式」吸引鐵道迷守候。

台鐵與日本東武鐵道締結友好協定今年12月18日將邁入第10年，東武鐵道旗下觀光特急「日光詣SPACIA」車頭（101-1號）上也標示相關圖示。（圖／翻攝畫面）

值得一提的是，雖然車頭如今以「日光詣SPACIA」金色塗裝亮相，但它退役前的身分其實更具故事性，該先頭車原本是東武鐵道為致敬傳奇名車「1720系」而替100系電車打造的復古塗裝版本。東武鐵道100系SPACIA於1990年代推出，用以取代1720系，服役至今超過30年，邁向世代交替。

「日光詣SPACIA」車頭進入台北車站。（圖／翻攝畫面）

為慶祝系列30週年，東武特別替多組列車恢復經典塗裝，其中101F最特別，直接以1720系原貌復刻。這組車在2021年12月塗裝完成，12月5日正式首航，成為鐵道迷心中的「最後的復古身影」。如今退役後，這輛101-1號再度以全新金色「日光詣SPACIA」姿態來到台灣，並以為包廂型態，而非一般的座席車，相當新奇。

東武鐵道旗下觀光特急「日光詣SPACIA」車頭（101-1號）現身台北車站，相關人員也紛紛拍照留念。（圖／翻攝畫面）

從今晨開始，民眾即可在台北車站東側近距離欣賞這輛從日本跨海而來的東武特急車頭，吸睛程度預料將成為鐵道迷年底最期待的必拍景點。

人員在進行安裝部分零件與轉向架接合。（圖／翻攝畫面）

從今晨開始，民眾即可在台北車站東側近距離欣賞這輛從日本跨海而來的東武特急車頭。（圖／翻攝畫面）

不過針對此事，台鐵表示，相關細節將在12月18日的記者會正式對外說明，目前不做進一步解釋，因部分內容仍與日本東武鐵道簽有暫時保密的義務，後續將在雙方協調後統一公布。

