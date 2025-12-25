真的來了！耶誕老公公通過台灣上空 國防部PO關鍵飛越照證實了

耶誕老人24日晚間22時41分通過台灣上空，國防部回應了。（翻攝自NORAD Tracks Santa官網）

今（25日）行憲紀念日全台放假，也適逢國外的耶誕節，北美防空司令部（NORAD）每年都會啟動雷達系統，追蹤耶誕老人的飛行路線，耶誕老公公也於24日晚間10點41分飛越台灣上空，對此，國防部也有趣在社群平台X發布相關消息，耶誕氣氛滿滿。

1225行憲紀念日，今年起恢復國定假日，也適逢國外的耶誕節，而每年美國與加拿大共同成立的北美防空司令部（NORAD），都會在耶誕前夕，啟動年度傳統活動，透過雷達系統「追蹤聖誕老人」（Tracks Santa）的飛行路線。據官網顯示，24日晚間22時41分通過台灣上空。

對此，台灣國防部也跟風過耶誕節，在官方X發文表示，據北美防空司令部的數據，耶誕老人於24日晚上10點41分（UTC+8）飛越台灣，途經台北，「在此期間，台灣武裝部隊保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常」，並在文末標記「2025耶誕快樂」。

事實上，北美防空司令部的「追蹤耶誕老人」活動是國外每年耶誕節的傳統，而這起國外童話故事成真源起為一通烏龍電話，1955年一名邀請小朋友致電給耶誕老人的廣告，誤植成北美防空司令部指揮中心的電話，進而讓北美防空司令部被小朋們打爆電話，而上校接到電話後，暖心的守護小朋友的童心，下令所有工作人員給打進電話的所有孩子，提供耶誕老人的當前位置，因此開啟這項追蹤器的誕生。

據北美防空司令部在官網發布的消息，耶誕老人今年照舊選在聖誕節前夕「平安夜」，從北極的住處乘坐雪橇，開始他的環球送禮之旅，陸續飛往俄羅斯、馬紹爾群島、紐西蘭、澳洲、巴布亞紐幾內亞、日本、南韓、北韓、中國、台灣等地，目前已累計發送約43億份禮物。

