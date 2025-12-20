真的來了！EXO D.O.驚喜現身金宇彬婚禮 趕場MMA粉絲全看哭

記者林汝珊／台北報導

南韓演員申敏兒與金宇彬愛情長跑10年，今（20）日晚間在首爾舉行非公開婚禮。與金宇彬私交深厚的EXO成員 D.O.（都敬秀）日前才表示因團體EXO當天將出席MMA頒獎典禮，確定無法現身婚禮。不過為了好兄弟，稍早D.O.還是義氣相挺，現身婚宴會場，相當驚喜。

D.O.稍早現身MMA頒獎典禮。（圖／翻攝自OSEN）

D.O.原本受託在婚禮上演唱祝歌，但日前接受韓媒採訪時坦言，以EXO為優先，將出席MMA頒獎典禮，所以無法來到婚禮現場，感到很可惜。沒想到稍早他被拍到搭車現身新羅飯店，在工作人員陪同下進入會場，親自送上祝福，讓現場不少人又驚又喜。

不過據悉 EXO 在 MMA 頒獎典禮上屬於後段演出，他勢必得再度趕回會場。即便只是短暫現身，力挺哥哥的模樣，令粉絲都相當感動。

