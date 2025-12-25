真的來過！家長用AI生成耶誕老人坐客廳

記者林芹瑜、呂彥、黃政杰／台北報導

為了讓小孩有個驚喜的耶誕節，家長絞盡腦汁蹦出新花招，就有家長用玉米粉撒在地板，營造出腳印的圖案，要讓小孩相信耶誕老人真的來過家裡送禮物，另外還有外送員裝扮成耶誕老人，儀式感滿滿。

媽媽拿著白色玉米粉，沿著拖鞋邊緣撒上，乍看真的很像腳印，耶誕節要到了，用「腳印」來代表耶誕老人來過家中的足跡。

從陽台一步一腳印，最後就走向耶誕樹，女兒好奇耶誕老人都是從煙囪進來的，但家裡沒有煙囪怎麼辦，沒關係老爸有辦法，家長也說這麼做，希望孩子長大後回頭看，會知道父母曾經很用心地陪她過一個節日。

小孩：「送我的鋼琴，（耶誕老人）坐雪橇。」

其他家長：「（放禮物）在那個家門口之類的客廳，等他隔天起來自己去看，就很開心，他現在不太會講話，但是他就很開心。」

也有家長用AI生成的圖片，假裝聖誕老人真的有進到家中送禮物。

家長的用心還有這，你看耶誕老人就坐在你家客廳，全部都被監視器拍下了，沒有啦，原來是家長用AI生成的圖片，8秒鐘輕鬆搞定，確實都有捕捉到。

其他家長：「有讓他們寫信給聖誕老公公這樣，隔天早上趕快邀請他們趕快起床這樣，節慶有一種期待感和幸福感。」

另外耶誕老人不是騎雪橇，而是騎摩托車來了，原來這是外送人員精心裝扮，而外送箱也變成了禮物盒。

外送人員：「聖誕節讓大家感染聖誕節的氣氛，畢竟前幾天社會的氛圍，讓大家惶恐不安。」

隨著耶誕節的到來，家長的用心、科技的更新，也讓一整天沉浸節慶氛圍中。

