真的假不了！AI識破假車牌 BMW車主慘吞7.2萬罰單 網酸：萬聖節COSPLAY真車牌？

張男網拍假車牌以為神不知鬼不覺，警車的AI辨識系統一眼認出。翻攝畫面

新北市三峽一名22歲張姓男子，竟異想天開上蝦皮訂製假車牌，掛在朋友的BMW上趴趴走，沒想到這套「低成本偽裝術」在警方AI巡防辨識系統面前完全無所遁形。AI一眼識破「假牌哥」，三峽警立刻上前攔查，張男當場被逮，除涉嫌偽造特種文書罪移送法辦外，還得吞下最高7萬2千元的重罰。

警方表示，昨（29）日上午10時53分，三峽派出所員警巡邏行經忠孝街時，啟用AI巡防辨識系統，系統立即跳出警示，一輛黑色BMW轎車的車牌號碼「異常」。員警立刻上前攔查，張姓男子現身表示車是朋友的，由他臨時停放，但車牌卻經查為「偽造品」。

張男異想天開複製假車牌上路趴趴走。翻攝畫面

張男眼見事跡敗露，只能老實交代：「是我從蝦皮買的啦！」警方進一步了解，原來他之前在租車行租車代步，不慎把車撞爛後被收回。由於仍想開車外出，他竟複製租車公司那輛被撞毀車的車牌號，再找網路店家製作假車牌，懸掛在朋友的BMW上使用，自以為天衣無縫，沒想到AI「比肉眼還毒」。

員警開車巡邏時，AI辨識系統立刻發現路旁車輛懸掛假車牌。翻攝畫面

警方當場依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款，開出兩張告發單，分別為「懸掛偽造車牌」與「牌照吊扣期間駕駛」，合計最高可罰7萬2千元，車輛也被查扣移置。

消息曝光後，網友紛紛笑翻留言：「AI：這是假貨我認得」、「萬聖節COSPLAY真車牌嗎？」、「蝦皮買的，品質保證抓包」，也有人直呼：「以後別只怕測速照相，連AI都不放過！」

三峽分局長許再周表示，AI巡防辨識系統就像「神眼」一樣，能即時比對車牌真偽、通報異常，大幅提升巡邏效率與犯罪偵防能力，未來將持續強化科技執法，讓民眾行車更安心。



