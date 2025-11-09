即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！

王義川今日受訪表示，北北基桃首都圈是這一次2026選舉的重中之重，民進黨必須在北北基桃首都圈設下「首都防線」，才不會讓北北基桃的選舉外溢到彰化以南；目前還是要等黨中央、黨主席、選對會針對北北基桃4位縣市長的首都防線做最好的安排。

針對地方一直傳何志偉要參選桃園市長，王義川則強調，桃園想要來討論的人選非常的多，而當地的課題也非常的多，但從市政的討論才是最根本的，至於人選是最後底定，「但是桃園人還是要先討論桃園市政，未來的發展才是走正確的路」。

原文出處：快新聞／真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了

