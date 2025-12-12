真的假的？川普發文稱「泰柬同意停火」 兩國態度均保留

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普昨（12）天與泰國和柬埔寨領袖通話後，今（13）天稍早發文聲稱，他與兩國總理進行了一次非常好的對話，討論雙方這段期間以來的衝突，指泰、柬已同意全面停火；對此兩國政府態度保留，並未證實。

真的假的？綜合外媒報導，美國總統川普稍早在Truth Social表示，泰國、柬埔寨已同意「停止一切射擊行動」，自當地時間12日晚間起生效，以免近期的軍事衝突，擴大為兩國之間的「重大戰爭」危機。

川普已分別與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），以及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，兩國同意回到原有的和平協議，立即「全面停火」；川普強調，泰、柬已準備好恢復和平，並與美國繼續經貿往來。

泰、柬兩國自本週初起，在長達817公里的爭議邊境多處爆發激烈交火，雙方出動火箭、火砲，為近年來最嚴重衝突之一。據初步統計，衝突已造成至少20人死亡、260多人受傷，且有數十萬民眾流離失所。

不過，泰方對停火說法態度審慎。阿努廷稍早表示，與川普通話「進展順利」，但並未明確提及已達成停火協議；僅強調泰國「並非」衝突挑起者，而是基於「自衛」反擊。他要求柬埔寨停火、撤軍並自行清理地雷，展現誠意。

至於柬埔寨方面，亦未對川普的說法作出正式回應，僅指控泰方持續開火，揚言將「持續捍衛」國家主權與領土安全。

因此究竟停火為真？或者又是川普一廂情願的「搶先宣布」？各界都在高度關注。





