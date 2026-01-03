真的假的？川普稱委國副總統「願配合美方改革」 遭當事人打臉

即時中心／林耿郁報導

委內瑞拉副總統德爾西．羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）稍早「強烈譴責」美軍入侵委國、逮捕總統尼古拉斯．馬杜羅的行動根本就是「綁架」，嚴重違反國際法，要求美方立即釋放馬杜羅及其妻子西莉亞．佛洛瑞斯（Cilia Flores）。

號召抵抗！CNN報導，羅德里奎茲是在國營電視台VTV發表上述聲明。她表示，美軍在首都卡拉卡斯及多地展開軍事行動，逮捕馬杜羅與佛洛瑞斯，已公然侵犯委內瑞拉的領土與主權。

她強調，馬杜羅是委內瑞拉「唯一、合法的總統」，並指控美國以「涉入毒品恐怖主義、販毒活動」為藉口發起入侵，根本是欲加之罪；委內瑞拉政府全盤否認美方說法。

羅德里奎茲指出，委內瑞拉政府將發布法令，宣布進入緊急狀態，並送交最高法院進行審查。她呼籲全民做好準備「捍衛國家、捍衛生命」，但未進一步說明具體的抗美措施。

她並向拉丁美洲各國喊話，要求區域國家聲援委內瑞拉，反對美方軍事入侵。她表示，策動此次武裝行動的「極端勢力」，終將受到歷史與正義的審判。

川普稱羅德里奎茲「願意合作」 雙方說法兜不攏

不過，羅德里奎茲的說法，與美國總統川普稍早的公開談話出現明顯落差。川普在佛羅里達舉行的記者會中表示，美國國務卿盧比歐已與羅德里奎茲通話，稱對方展現合作意願，願意配合國家進入「新階段」。

川普說，羅德里奎茲是由馬杜羅任命的副總統，「在此刻仍是副總統」，並指她在通話中表達「願意配合任何需要」，態度相當克制且禮貌，美方將「把事情做好」。

目前，美國國務院尚未就雙方說法南轅北轍做出解釋；CNN已向美國政府、委內瑞拉副總統辦公室尋求回應。

