真的假的？生2胎社宅免費住？租金補貼全額送？內政部揭正確資訊

記者陳韋帆／台北報導

近期網傳生2胎「社宅＋租金補貼」婚育宅免費入住，國土署闢謠資訊有誤，2項優惠補助不可重複申請。（圖／國家住都中心提供）

近期網路社群流傳「只要生兩胎，婚育宅就直接免費住」、「只要生一胎，婚育宅房租可以打5折」等不實影片。內政部國土管理署特此澄清，該影片資訊有誤，凡入住政府直接興辦之社會住宅者，不得重複申請租金補貼，且仍須依租賃契約繳付租金，並無免租金或減免租金之規定，呼籲民眾勿輕信謠言。

生2胎「社宅＋租金補貼」婚育宅免費入住錯誤訊息闢謠。（圖／內政部國土署提供）

國土管理署說明，民眾若符合「青年婚育租屋協助專案」申請資格，可選擇申請政府直接興辦社會住宅，或申請300億元中央擴大租金補貼，但二者不可重複申請。

廣告 廣告

若選擇入住社會住宅，婚育家庭可享有低於市價的租金，並具備「優先入住社會住宅」權益，中央興辦的社宅將匡列20%房源優先供新婚及育兒家庭入住。截至114年底已釋出1,022戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶。居住年限部分，育有學齡前幼兒之家戶最長可住12年。

若民眾選擇入住民間租賃房屋並申請300億元中央擴大租金補貼，符合資格的婚育家庭則可享有「申請資格放寬」與「補貼金額加碼」的權益。

國土署進一步說明，婚育家庭加碼補助部分，包括所得標準從最低生活費3倍放寬至3.5倍，並於明年1月1日起，新登記結婚或育有新生兒之家庭，將會再擴大加碼租金補貼金額，自登記結婚2年內加碼原補貼金額之50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

國土署最後呼籲，民眾若要瞭解「婚育宅、優先住、加碼補」之政策資訊，請以內政部及國土管理署全球資訊網為準，避免影響自身權益。

更多三立新聞網報導

房價越打越高！「十大鐵板區」逆勢飆漲逾1成 汐止暴衝5成6最誇張

房市10月小回春！全國預售屋回彈3千件 專家指假象回溫：房價正開始跌

沒錢換電梯 ！電梯龍頭崇友揭台灣老社區通病 全國逾20年老梯破4萬台

獨家／房價將再暴漲一波？房市重演股房背離！陳傑鳴：這次結局會大不同

