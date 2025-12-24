真的免關嗎？高檢署「因一事」提上訴 黃子佼緩刑恐生變

即時中心／林韋慈報導

藝人黃子佼涉嫌下載2259個未成年少女性影像，一審認定涉及35名被害人，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處8個月徒刑。檢方除提起上訴外，並併案追加《個人資料保護法》罪嫌。黃子佼在二審中獲判逆轉，並與被害人全數達成和解，台灣高等法院改依《個資法》判處1年6個月徒刑，並諭知緩刑4年。不過，台灣高等檢察署不服判決，於今（24 ）日提起上訴。





台高檢署指出，黃子佼的行為對兒童及少年身心健全發展造成重大侵害，僅因與被害人達成和解並完成賠償，即給予緩刑，顯有判決不適用法則或適用不當之違法情形，因此依法提起上訴，並批高院「量刑失衡」。

黃子佼於2014年2 月12日註冊成為「創意私房」會員，並付費下載至少48部未成年少女性影像，扣除重複被害人後，共計47人受害，犯案時間橫跨8年。他所珍藏的檔案標題多顯示「制服」、「運動會」、「高中」、「國中」等字樣，年紀最輕的被害人僅約10、11歲，因而遭台北地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

一審台北地方法院依《兒童及少年性剝削防制條例》判處黃子佼8個月徒刑；經上訴後，二審台灣高等法院改依《個人資料保護法》判處1年6個月徒刑，並宣告緩刑4年，須完成180 小時義務勞務，並接受3場法治教育課程，許多網友表示只有緩刑「台灣司法令人失望」，今（24）日高檢署提起上訴，外界普遍持正面反應。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

