真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

台北市警察局專案小組偵辦張文涉嫌北捷殺人案，23日最新說明證實張文在殺人以及墜樓前一天，曾經到過誠品南西店勘查過地形。如今，其場勘身影曝光。

監視器畫面顯示，12月18日晚間18時47分，張文（27歲）前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層及頂樓的樓梯位置後，下樓至4樓服務台，向客服人員表達欲拍攝對面文創園區耶誕樹為理由，詢問是否能登上頂樓。當時，客服人員以該區域未對外開放婉拒。

警方證實，張文心思縝密，做案前多次到行兇地點場勘，包含北捷台北車站、中山站商圈誠品南西店等地，張文摸透了誠品的地形，19日先後在中山區以及租屋處縱火後，跑到台北火車站、中山路商圈，以及誠品南西店殺人，他熟門熟路爬至誠品頂樓，熟練地彎腰開門，大批警力後頭跟上，張文趁空檔脫下戰術背心等裝備，翻越欄杆墜落，傷重身亡。

北捷涉殺3人前，27歲男子張文在18日至誠品南西店5樓查看樓梯位置，並且至百貨公司服務台諮詢。北市警方提供

專案小組擴大調閱張文犯案前軌跡，發現均獨自1人行動。經查，張文相關裝備、犯案工具及刀械來源，均來自購物平台網購，全案查扣13把刀械，其中3把長刀，分別價格2300元至2700元不等、10把短刀，分別價格600餘元，均係透過超商等管道取貨。而其金流來自媽媽，自112年底至114年10月間，約每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元，犯案前餘額僅剩39元。

專案小組為儘快釐清張嫌的犯案動機，請民眾若知悉張嫌犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

