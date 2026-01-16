真的唱進大巨蛋！i-dle 3/7開唱 票價座位、搶票時間出爐

2024年i-dle舒華和團員在小巨蛋開唱，當時放話要「唱進大巨蛋」，如今夢想成真，i-dle宣布將在3月7日在大巨蛋開唱，今（16）天主辦單位KKLIVE宣布票價和搶票時間，三階段開放粉絲購票，不少粉絲已經等不及！

舒華2024年和團員一起回到家鄉開唱，更對著NEVERLAND（奶味藍，粉絲名）霸氣許下「下次唱進大巨蛋」，如今願望實現，宣布帶著第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》海外首站歸來，更搶在TWICE前，成為首個站上大巨蛋的韓國女團。

廣告 廣告

主辦單位KKLIVE今天公布票價、座位圖和搶票時間，分別從2280元、2480元、3680元、4580元、4980元、5980元、6280元、6880元、7100元到7180元（VIP），若為i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員可自今天起至19中午12點完成購票意願登記，24日晚上6點起購票，每一會員限購4張。

第二階段則是國泰世華CUBE信用卡友優先購，2/1上午10點起至下午1點59分止，透過KKTIX官網每一會員每場限購4張；最後第三階段2/1下午2點半全面啟售，更多詳情及購票資訊，依主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁為主。





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

從50人唱到5千人！冰球樂團成軍13年首唱進北流 1/24全面售票

BTS演唱會來高雄...飯店房價1晚2千竟飆升1萬8 粉絲怒：把我當盤子？

ARMY久等了！BTS睽違八年宣布11月高雄開唱三天