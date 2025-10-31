真的嗎？傳被鄭麗文點名接藍營黨團總召 林德福反應曝光

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨準主席鄭麗文，將在明（1）日於全代會正式接任職務，她近日不僅公布兩波黨務人事安排，今（31）日更被媒體《鏡週刊》報導，她曾向立法院系統探詢總召事宜，由於現任總召傅崐萁將在明年1月底任滿2年，按照內規將要改選，而鄭麗文更一度脫口稱：「大家覺得林德福怎麼樣？」。對此，林德福上午被堵訪反應曝光了！

鄭麗文本（10）月18日當選黨主席後，已經陸續公布兩波黨務人事安排，便包含馬英九辦公室執行長蕭旭岑擔任副主席、不分區藍委吳宗憲接任文傳會主委等；如今，《鏡週刊》報導，鄭麗文在徵詢黨務人事時，曾向立法院系統探詢總召事宜，並一度脫口稱：「大家覺得林德福怎麼樣？」，消息一出受到外界關注。

不過，林德福今日被堵訪被問到相關事情時，僅回應「那明年的事，還早嘞！明年啦，不是今年，謝謝」，相關畫面也曝光。

