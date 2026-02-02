真的太好拍 高雄果嶺公園成婚紗取景熱點

〔記者王榮祥／高雄報導〕廣達70公頃的高雄果嶺自然公園、開園後持續湧入大批人潮，公園處觀察到，遼闊綠色空間除了吸引親子、朋友，還成為準新人婚紗取景熱點，真的太好拍。

公園處指出，果嶺公園綠意盎然，起伏柔和的草坡、成排林蔭與自然採光條件佳的開放空間，營造出清新、自然又不失質感的拍攝氛圍，無論是簡約風、自然系或浪漫唯美風格的婚紗拍攝，都能在園區中找到合適場景。

到場拍婚紗的新人分享，果嶺公園交通便利、環境整潔、拍攝過程輕鬆自在；攝影業者也認為園區景觀層次豐富、取景彈性高，無論是走自然、典雅或浪漫風格，都能有好構圖。

廣告 廣告

公園處表示，隨婚紗作品陸續在社群平台廣泛分享，果嶺公園逐漸成為高雄城市美學新亮點，未來將持續加強園區環境管理與植栽修剪，在兼顧公共使用品質與各類拍攝需求下，維持場域的精緻度，也讓更多人看見這座城市中自然美景與人文幸福感交織的魅力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

北中部週一清晨有雨 週三明顯回暖到週五

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

