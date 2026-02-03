真的太燒錢！馬斯克宣布xAI併入SpaceX：併後估值達1.25兆美元，「太空AI機房」不是夢？

重點一：伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 宣布由 SpaceX 收購 xAI，合併後新公司估值達 1.25 兆美元，SpaceX 約 1 兆、xAI 約 2,500 億美元，為今年規模可望上看 500 億美元的 IPO 鋪路。

重點二：馬斯克主張，未來兩三年內 AI 計算「在太空會是最便宜」，SpaceX 已申請發射最多 100 萬顆衛星，將 Starlink 打造成結合衛星網路與太空資料中心的 AI 基礎建設。

重點三：合併整併火箭、Starlink 衛星、xAI 與社群平台 X 資源，為每月燒掉約 10 億美元的 xAI 提供現金流與算力，同時也讓馬斯克旗下事業的資金與治理邊界進一步模糊。

伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 正把他的太空與人工智慧版圖，推向前所未見的整合程度。據 SpaceX 官網聲明，這家火箭與衛星公司已正式收購人工智慧新創 xAI，合併後新公司估值達 1.25 兆美元，交易以股票交換方式完成。

依據《彭博社》引述知情人士透露，這當中約有 1 兆美元來自 SpaceX，xAI 則約 2,500 億美元，凸顯兩家公司在未上市獨角獸中的重量級地位。

SpaceX 在聲明中表示，收購 xAI 是為了「打造地球上（以及地球之外）最具雄心、垂直整合的創新引擎」，業務涵蓋人工智慧、火箭、太空互聯網、行動裝置直連通訊，以及「世界領先的即時資訊與言論自由平台」。

這番話等於點名了 SpaceX 的火箭與 Starlink 衛星網路、xAI 的大型語言模型與聊天機器人 Grok，加上社群平台 X（前身為 Twitter），將馬斯克的科技資產鎖進同一家公司之下。

知情人士指出，SpaceX 仍計畫在今年稍晚推動首次公開發行 (IPO)。先前市場傳出，SpaceX 評估中的 IPO 募資規模可能高達 500 億美元，若以 1 兆美元等級估值計算，將有機會改寫史上最大科技股 IPO 的紀錄。

合併案完成後，新公司不再只是「火箭公司」，而是一個橫跨太空、網路與 AI 的平台型故事，有利於說服機構投資人接受昂貴估值。

太空成為下一個 AI 機房？Starlink 轉身軌道資料中心

在這次合併的說帖中，馬斯克提出一個具爭議但吸睛的主張：未來兩到三年內，進行人工智慧運算「在太空會是最便宜的選擇」。他認為，地面資料中心面臨土地、電力與冷卻成本高漲，而若能在軌道上佈建大量衛星與資料處理節點，利用太陽能與太空環境，整體成本可能反而較低。

為了實現這個構想，SpaceX 已向監管機構遞件，申請發射多達 100 萬顆衛星到地球軌道。現階段，Starlink 網路已部署超過 9,000 顆衛星，並快速拉高收入規模。報導也指出， Starlink 帶來的網路服務營收已超越傳統的火箭發射業務，成為 SpaceX 最重要的現金流來源，也被視為未來支撐 xAI 高強度算力開支的「金牛」。

馬斯克在聲明中強調，若太空算力能在成本上取得優勢，將「讓創新公司能以前所未見的速度與規模訓練 AI 模型並處理資料，加速人類對物理世界的理解，以及有利人類的技術發明」。從布局上看，Starlink 不只是一個提供寬頻上網的衛星網路，而是有機會演變為結合通訊、雲端與 AI 運算的太空基礎建設。

不過，將 AI 資料中心搬上太空，仍存在諸多技術與監管難題，包括衛星製造與發射成本是否真的具備規模經濟、太空碎片與軌道壅塞風險、資料主權與資安議題，以及各國對關鍵算力基礎建設的國安審查等。

外界也質疑，若把研發與維運成本全數納入，太空資料中心未必能在總體成本上輕易打敗地面機房。

延伸閱讀：工程師揭「軌道資料中心」成本真相：太空發電比地面貴3倍，為何仍被視為下一個算力解方？

馬斯克的真實動機：靠Starlink現金流救火xAI？

合併案的另一個重點，是替資本密集的 xAI 找到更穩定的現金與算力來源。報導引述知情人士指出，xAI 為了追趕 OpenAI、Google 等競爭對手，在大型模型訓練與推論上，每個月燒掉約 10 億美元（約新台幣 3,166 億元），其中多數支出來自高階 GPU 採購與資料中心建設。

《The Information》執行主編 Martin Peers 也指出，表面上，馬斯克把 SpaceX 併 xAI 包裝成一個關於未來算力瓶頸的宏大願景，「如果這真的是長期才會實現的事，那為什麼現在就要把 xAI 併進 SpaceX？不是反而讓 SpaceX 被 xAI 燒錢拖累？」

他強調，馬斯克甚至沒有清楚說明 xAI 如何在技術上幫 SpaceX 把資料中心送上太空，而 SpaceX 原本就準備以「太空資料中心」作為 IPO 故事主軸，xAI 並不是實現這個故事的關鍵條件。

換句話說，他認為太空 AI 的故事比較像是二級包裝，真正的一級動機在於錢。

這並非馬斯克首次將不同事業納入同一架構。2022 年底，他斥資收購 Twitter，之後更名為 X；2023 年再透過約 330 億美元的交易，將 X 與 xAI 合併。如今，xAI 則又被併入 SpaceX。

對 xAI 而言，這能直接受惠於 SpaceX 穩定的政府與商業合約，以及 Starlink 訂閱收入，降低對外部募資市場的依賴。對馬斯克本人來說，則等於將資源集中在一個「超級載體」裡，方便在太空與 AI 的長線賭注之間調度資金與技術。

但這樣的高度整合，也讓公司治理與監管風險同步升溫。合併後的新公司既是 NASA 與美國國防機構的關鍵承包商，又掌握大量通訊與即時資訊平台，還將控制先進 AI 模型與太空資料中心。各國監管機關與未來 IPO 投資人，勢必會更加關注其在國安、競爭與平台治理上的潛在衝突。

延伸閱讀：SpaceX擬整併xAI！馬斯克打包「火箭+衛星+Grok」，備戰兆元IPO只為實現太空AI雲？

資料來源：SpaceX、彭博社、CNBC

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

