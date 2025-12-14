真的奈米鳥！他不到3公分：想認證世界最小

▲美國一名男子透露，自己患有「小陰莖症」，陰莖只有2.5公分左右。（示意圖/pixabay）

[NOWnews今日新聞] 3公分不是開玩笑！美國北卡羅來納州一名男子近日公開自己的隱疾「小陰莖症」，已經成年的他可能擁有世界上最小的陰莖「僅約2.5公分」。

英國《太陽報》報導，現已成年的菲利普斯（Michael Phillips）表示，自己可能擁有「世界上最小的陰莖」，下體真的不到3公分，僅有1英吋（約2.54公分）。

成年男性未勃起時陰莖平均長度為3.61英吋（9.17公分），勃起時為5.16英吋（13.1公分），菲利普斯的1英吋明顯短了許多。菲利普斯坦言，自己曾以為在青春期發育後可以變長，但事與願違，還有同學、女生看到後，嘲諷他的生殖器尺寸，讓他對交往跟親密關係產生陰影。他因為陰莖太過短小，無法站著小便，也曾嘗試過幾次性行為，但都無法成功插入只能放棄，而他因此去求醫時才發現自己罹患「小陰莖症」（micropenis）。

菲利普斯說，雖然自身遭遇到譏諷，至今也不能說完全接受了陰莖短小的事實，但他決定幽默以對，也在社群平台上分享自己的狀況，希望能幫助到其他有「陰莖尺寸」問題的人。

菲利普斯也解釋，他遇到最大困難其實是誤解，很多人都以為陰莖短小是個人特徵問題，但其實背後可能是醫學問題，「小陰莖症」真的是一種因胎兒期荷爾蒙不足所造成的醫學狀況，若能及早發現，部分患者仍有機會治療、改善。雖然可以透過手術增大1到1.5英寸左右，但他還在考慮，因為動了手術也還是屬於「小雞雞」，不確定是否值得。

但菲利普斯也樂觀笑說，自己要去申請金氏世界紀錄，認證是世界上陰莖最短的人，「如果可以的話，我會去爭取，我認為這有助於提高人們對此事的認知。」

文章來源：

SIZE MATTERS I’ve got the ‘world’s SMALLEST penis’ – women laugh at me & I’ve given up on dating… but there might be one last hope

