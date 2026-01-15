真的女神降臨！文佳煐宣布3月來台會粉絲 親參與細節超有心

文佳煐宣布3月來台會粉絲。（圖／星樂全球提供）





心心念念終於等到韓流女神文佳煐要來台北近距離會粉絲！日前成功主持了被譽為韓流音樂葛萊美盛事的頒獎典禮，當中與成始境攜手擔任MC的文佳煐，也正式宣布將於3月1日晚上6點於「台北Legacy Tera」舉辦2026文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEI」見面會。

文佳煐親自參與見面會籌備。（圖／星樂全球提供）

這次將首度來台北會粉絲，文佳煐難掩滿心期待，因為透過演藝作品與社群互動，文佳煐親自感受到粉絲的熱情喜愛，面對即將再次來台北，文佳煐除了向粉絲道新年快樂外，也透過問候影音發出邀請：「這真的是我期待已久的時刻，能近距離見到一直支持、愛護我的大家，我感到非常興奮，也充滿期待，希望你們也一樣和我期待。」

演技佳又會主持，文佳煐憑藉劇集《女神降臨》、《愛情的理解》、《那傢伙是黑炎龍》以及熱騰騰甫剛播畢的《瑞草洞》獲得影評盛讚與粉絲喜愛，演技精湛的她，信手拈來各種角色的骨髓。對於首次舉行亞巡粉絲見面會，文佳煐特別調整工作行程全面進行準備，她也表示不光是主題名稱、內容編排甚至是互動環節，皆親自參與跟團隊的討論，「希望這不只是一場我與粉絲的見面會，更希望透過這次見面會，我能給粉絲帶來別具意義的紀念！」



