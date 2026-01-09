真的好冷！今晨新竹現「4度C」低溫 午後高山有望降雪

即時中心／林耿郁報導

今（10）天受輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜、花、金、馬，都有10度以下低溫出現的機率。

據氣象署資訊，今晨平地最低溫出現在新竹關西的4.0度C、苗栗造橋也僅有5.3度C。山區方面，最低溫為玉山風口的零下5.3度C、合歡山則為零下4度。由於氣溫嚴寒，氣象署對18縣市發布低溫特報。

白天起氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大，早晚外出請注意保暖；晚起大陸冷氣團又將南下影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

降雨方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，前往山區的朋友務必注意安全。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，9至18度，馬祖晴時多雲，8至14度。

今天下午起，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海，以及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物移入影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區，短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

