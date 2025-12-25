真的好冷！低溫恐見「個位數」 氣象署示警了

入冬以來最強冷氣團來襲，中央氣象署發布低溫特報，部分地區可能見到個位數的溫度，3000公尺以上高山也有望降雪。（示意圖／pexels）





入冬以來最強冷氣團來襲，中央氣象署發布低溫特報，今（25）日下午至明（26）日上午，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等5縣市，低溫可能下探到「個位數」，請民眾注意防範，此外，3000公尺以上高山有望降雪。

氣象署對全台5縣市發布低溫特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率；新北市則是呈色燈號的「非常寒冷」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，明日大陸冷氣團南下，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣較多，桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。

氣象署提醒，民眾在家使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意通風及用電安全，另預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

