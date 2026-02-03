即時中心／林耿郁報導

南韓政府挽救少子化，直指問題核心；總統李在明昨（3）天在X上發文痛批房地產投機行為是「亡國性」的，揚言政府將全面打房，且政策手段「要多少有多少」；消息傳到台灣，一票網友齊刷「反觀」，更有人引用名言，表示「真的好想贏韓國」！

打房救國？南韓總統李在明，昨（3）天突然在X上貼出一篇長文，痛批房地產投機造成的高居住成本，導致數百萬青年「被迫放棄結婚與生育」；他質疑這些炒房者、房蟲們，「難道真的連最基本的良心，也被魔鬼奪走了嗎？」

廣告 廣告

李在明放話，過去房地產幾乎是南韓唯一的投資手段，但現在已經出現了許多替代性的投資選項，「客觀情勢與過去完全不同」。因此，為了建立一個合乎常識、持續繁榮的國家，「亡國性」的房地產投機行為，自己無論用什麼方法，都一定會加以遏止。

只要不計眼前利害，可運用的政策工具「要多少有多少」；李在明強調，南韓連嚴重的內亂都能克服、重新出發，難道會連這麼明顯的「房地產投機不公」都無法制止嗎？他警告所有炒房者立即退出市場，「這是最後一次機會」；李在明會做到，大韓民國也會做到。

高房價成痛苦根源！台灣網友深有共鳴

消息傳到台灣，許多網友紛紛一致留言「反觀」，還有人引用知名體育主播徐展元的經典名言，「真的好想贏韓國」。

但也有人認為房地產是「經濟火車頭」、少子化跟房價沒有關係，是年輕人自己不努力等；高房價議題持續發酵中。





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／真的好想贏韓國！李在明放話嚴打炒房 台網友齊刷「這2字」回應

更多民視新聞報導

台女「平均生0.87個」成國安危機 王世堅拋1想法救生育率

新青安2.0大轉彎！高所得族群占8％ 財政部六大面向全面檢討

房地產市場動盪 商用地產有望直衝2000億！

