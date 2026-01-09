即時中心／徐子為報導



民眾黨立委陳昭姿不受黨內「2年條款」離職，引發各界熱議，前民眾黨主席柯文哲今（9）天也親自出面解釋，當時邀陳昭姿任立委時，就曾答應她，在任期內完成代理孕母法案。他還呼籲朝野，讓沒爭議的部分先通過，讓陳可順利卸任交接。





陳昭姿昨天下午親上火線，單獨接受《民視》訪問，她表示，跟柯文哲訂的不是兩年條款，她跟柯文哲約定的是「代孕條款」，就是要代孕法案完成之後才離任，如果大家有疑慮，現在距離這會期休會還有兩三週，所以她才會期待趕快努力，盡量跟其他的（民眾黨）立委（任期）一致。



柯文哲今天下午偕黃國昌、陳昭姿拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜送上立法院春聯，祝柯文哲新的一年「馬上幸福」。拜會結束後，柯文哲等人返回民眾黨團舉行記者會。柯文哲透露，今天是專程為《人工生殖法》特別拜託韓國瑜，希望法案送到院會能協助。



針對外界陳昭姿受2年條款限制，柯文哲解釋，當時邀請陳昭姿任不分區立委時，陳昭姿表達畢生心願是推動代理孕母。他認為這不涉及統獨、意識形態與政黨利益，因此承諾她會列為優先法案。



柯文哲強調，民眾黨雖有2年條款，但他也答應陳昭姿，讓陳昭姿完成法案，並在任內推行完畢，只是他做夢沒想到，自己後來會進看守所。



陳昭姿今天表示，柯文哲邀請她加入民眾黨、任不分區立委，當時她就告訴柯文哲，若1年內就完成代理孕母法案，她也能1年就離開。未料進入立法院後，比原設想更艱難，她批評民進黨炒作，讓該議題成政治攻防、理性討論空間消失。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／真的就她最特別！柯文哲：曾答應陳昭姿完成代理孕母法案才離任

更多民視新聞報導

林安可新球季轉戰日職可打WBC？西武獅社長回應了

美突襲委國「替習近平開先例」？川普全說了：在我任內他不敢犯台

台中榮總疑似廠商執刀 石崇良：一周內提交調查報告

