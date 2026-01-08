真的建國了嗎？解析「哥都雷共和國」宣示背後的克倫族內部分歧／魯云湘

▲哥都雷共和國在中泰緬邊境成立！

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

近日，社群平台上流傳克倫族（Karen / Kayin）成立「哥都雷共和國（Republic of Kawthoolei）」的消息，引發外界對緬甸少數民族武裝，是否邁向獨立建國的關注。然而，根據可查證的事實與國際政治判準，這一說法需更精確地理解為特定派系的政治宣示，而非整個克倫族群的統一行動。

克倫族確實是緬甸歷史最悠久的民族政治力量之一。自1947年克倫民族聯盟（KNU）成立以來，其軍事部門克倫民族解放軍（KNLA）於1949年發起武裝抗爭，至今已持續超過七十年。這場衝突根植於對中央政府政治代表性、自治安排與安全治理的不滿，追求自決權與聯邦主義。然而，長期抗爭並不直接等同於主權國家的成立。

「哥都雷」（Kawthoolei）一詞在克倫政治語境中，主要象徵民族理想與歷史想像，意指「花之地」或「和平之地」，而非已具備完整架構的國家實體。KNU主流派長期以來便以此詞指代其追求的自治或聯邦區域，視之為克倫族歷史與文化認同的核心象徵；然而，KTLA等分裂派系的借用，則突顯出內部「名稱爭奪戰」的本質，反映出派系間對政治合法性和資源控制的競爭。

此次「共和國」宣示，實際出自KNU的分裂派系：哥都雷軍（Kawthoolei Army, KTLA），由前KNU領導人Bo Mya之子Nerdah Mya領導。近期，KTLA於泰緬邊境據點對外發布所謂「建國」宣示，成立政府組織架構，包括Nerdah Mya為總統、Zaw Hsar Kay Po為第一副總統兼外交部長等。對此，克倫民族聯盟（KNU）主流派已公開駁斥，指其為無權代表族群整體的「孤立行動」，這進一步顯示出克倫武裝內部的領導權之爭。

從國際關係視角，一個被視為「準國家」的政治體，至少需具備《蒙特維多國家權利義務公約》（Montevideo Convention）所定義的四項標準：永久人口、界定領土、有效政府，以及與其他國家交往的能力。目前，KTLA的控制區主要侷限於泰緬邊境零碎地帶，行政能力多停留在戰時與地方層級，難以形成國際社會可承認的穩固狀態。雖然宣告引用國際人權公約，呼籲外交支持，但尚未獲得任何國家承認。

因此，「共和國成立」更適合視為政治宣示與動員策略。在2021年緬甸軍事政變後，中央權威崩解、內戰升級的背景下，民族武裝組織常透過強化主權敘事來凝聚內部支持並吸引外部關注。然而，這類象徵性宣言並未改變國際法或現實政治的框架，尤其在緬甸內部衝突持續、鄰國與國際組織保持謹慎態度的情況下。

總之，「哥都雷共和國」的宣示，更像是區域動盪中的一波漣漪，而非翻轉局勢的浪潮。且亦顯示在緬甸中央權威崩解之際，民族武裝組織內部面臨的權力重組與認同危機。在缺乏國際實質承認與統一領導權的前提下，這類象徵性的建國動作，恐怕難以實質推動克倫族的自治夢想，反而可能在複雜的緬甸內戰中，增加更多不確定的政治變數。換言之，這次宣示改變的不是國際秩序，而是克倫族內部的政治關係。（照片翻攝畫面）