真的很會刷！國人前4月信用卡消費1.66兆 創歷年新高

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〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天(9日)公布4月我國信用卡簽帳狀況，根據統計，今年4月單月刷卡4159億元，儘管較3月減少365億元，但仍是同期新高；銀行局表示，由於國人越來越習慣使用信用卡消費，無論刷卡金額或次數，都屢屢創新高紀錄，其中，今年前4月簽帳金額高達1兆6681億元，寫下史上同期最高。

銀行局副局長王允中表示，根據統計，4月信用卡簽帳金額為4159億元，月減365億元，主要是3月出國旅遊太旺、基期較高，也導致4月相對下滑，不過，若拉長時間看，刷卡金額是越來越高

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王允中坦言，從近五年來的數字來看，幾乎每月的刷卡量、都較前一年同期增加，儼然已經成為一種「常態」；主要是消費市場旺盛、國人消費習慣改變。今年前4月信用卡簽帳金額達到約1兆6681億元，年增12.38％，創下史上同期新高。

統計顯示，光是五大發卡行包括：中信銀行、國泰世華、北富銀、台新銀行、玉山銀行，合計就破3千億大關、大舉刷出3024億元的好成績。

王允中也表示，主要是今年3月消費動能實在太強，尤其，今年3月遇到2026 WBC世界棒球經典賽，於日本東京舉行，4月反而出國旅遊刷卡金額較3月減少；另外，3月遇到228連假，使得該月的部分刷卡消費，入帳延遲落在3月，導致帳面上，今年3月簽帳金額大幅增長。

銀行局分析，由於國人消費者購買力成長，加上發卡機構積極促銷，以及民眾轉向非現金支付等，因此，導致國人刷卡可以持續創下史上最高新紀錄。

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