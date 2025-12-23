真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？

即時中心／高睿鴻報導

憲法法庭近日裁決，國民黨及民眾黨立委日前聯手通過的《憲法訴訟法》，立法程序明顯存在瑕疵，故宣告該法違憲。然而，此舉雖獲得大批法界人士支持，藍白卻相當憤怒、怒轟只有5名大法官做成決議，明顯欠缺合法性。不僅如此，民眾黨團總召黃國昌今（23）更指控府、院，涉嫌「關說」大法官蔡宗珍等人，更親自前往北檢告發；對此，民進黨立委陳培瑜則反嗆，如今，什麼樣的規範是合理合法，是你黃國昌說了算？

媒體《上報》近日指出，此次針對憲訴法的評議，其中3位大法官呼應藍白的見解，蔡宗珍更被視為關鍵指標；該報導稱，今（2025）年大罷免攻防期間，憲法法庭就已傳出3人同陣線，所以總統府、行政院隨即請出與蔡宗珍深交的黨政高層，盼能與其溝通。豈料，黃國昌直接稱此舉動為「不法關說」，因此今天前往北檢告發。

黃國昌宣稱，媒體已清楚披露、大剌剌寫出，府院及黨政高層關說蔡宗珍，這已涉及不法情事；他接著解釋，不法關說過去在台灣不算犯罪行為，但今（2025）年5月，民眾黨及國民黨合作完成三讀修法、總統也公告了，確立若在台灣涉及關說，就是犯罪行為。黃國昌因此要求，檢方最起碼應傳喚蔡宗珍來作證，「我相信，以蔡大法官的風骨，不會來做偽證」；他也呼籲蔡，應發揮維護司法獨立的責任，跟北檢說清楚講明白，是否真有人找她關說。

另，藍白立委除了向憲法法庭開戰，近期也揚言彈劾總統賴清德、閣揆卓榮泰，今早更前往監察院，遞出「彈劾卓榮泰陳情」。黃國昌也稱，判定新版憲訴法違憲的5位大法官，無疑是「綠色司法獨夫」，完全不顧法律規範，悍然做出無效判決、嚴重踐踏台灣的民主憲政；他又說，這次做出評議的大法官只有5人，根本不足法定人數，結果竟自我宣布不受法律拘束。

對此，綠委陳培瑜隨後在黨團記者會反嗆，她真的要拜託黃國昌，好好想想這些做法，真能幫助台灣的民主法治長治久安？陳培瑜又說，她想了很久都無法理解，黃國昌到底是基於什麼樣的法理邏輯、或康奈爾大學的邏輯，組織出這樣的論述；她也質疑，黃國昌與藍白黨團一樣，一下質疑司法、檢調、監察院等機構，現在又稱，要透過這些管道伸張正義，「這五院在他心目中，到底是操作政治的工具？還是他真的相信五權分立的憲政體制？」。

陳培瑜強調，黃國昌就是一直到各種地方，搭建個人的政治舞台；因此，她也很希望黃的支持者看清楚，最近黃真的非常錯亂，一下砲轟司法院、一下換成監察院、再來則是立法院，對於什麼樣的權力規範是合法、合理的，好像都是黃國昌說了算，「但民主法制不應該是如此」。

陳培瑜繼續說道，如果黃國昌要爆料、檢舉、告發，就請拿出具體證據，畢竟要擔任告發人，本來就有提供證據的義務，「你把證據拿出來，我們再來對話」。另一方面，民進黨團幹事長鍾佳濱也嗆，近期《鏡週刊》不斷對黃國昌爆料、質疑後者涉嫌違法，本人不僅一概否認，亦曾反擊「週刊的指責毫無實證，歡迎來告」；因此鍾說，自己也會用同樣標準，請黃委員具體提出，所謂的關說到底在哪裡、人事時地物交代清楚，相信當事人也會歡迎他去提告。

