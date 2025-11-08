EBC東森娛樂

真的怪物女團！BABYMONSTER三度來台登小巨蛋 售票資訊一次看

記者 楊雅芸
韓國超人氣女團BABYMONSTER。（圖／翻攝自BABYMONSTER 官方網站）
怪物女團的出道第三年，就從台北小巨蛋揭開序幕！躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。

BABYMONSTER 在今年火力全開，9月才剛結束為期長達八個月的世界巡迴演唱會，緊接著10月10日又推出最新迷你二輯《WE GO UP》，11月19日則會公開收錄曲〈PSYCHO〉的MV，這首融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素，以強勁的低音線條與極具中毒性的旋律為特色。歌詞從全新角度詮釋「PSYCHO（瘋狂）」的意涵，展現出與主打歌〈WE GO UP〉截然不同的氛圍與BABYMONSTER特有的嘻哈態度，引發廣大迴響。

YG娛樂先前則釋出多張引發話題的神秘預告，包括印有「EVER DREAM THIS GIRL?」字樣的黑白雜訊肖像、戴著面具、擁有紅色長髮的神祕人物等異色影像內容。接著又公開象徵鮮明的紅唇主題「PSYCHO M/V ANNOUNCEMENT」海報，正式揭曉MV的上線時間。隨著一連串懸疑式宣傳步入尾聲，讓全球粉絲高度好奇的「謎題」終於完整拼湊出來。而BABYMONSTER 繼2024年台北流行音樂中心、2025年林口體育館，2026年再度造訪，成為明年首組登上台北小巨蛋的韓國女團。

女團BABYMONSTER「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站。（圖／超級圓頂提供）
「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 」台北站將於2026年1月2、3日於台北小巨蛋舉行，票價為新台幣6500、5600、4800、4200、3200、2200、800元等七種，全場均為座位席。11月8日起為Fanclub登記、11月14日為Fanclub以及Joox優先購，11月15日則在KKTIX網站全面啟售，更多詳情可洽主辦單位超級圓頂官方社群專頁。

BABYMONSTER連3年來台開唱 2026小巨蛋唱2天

（中央社記者王心妤台北8日電）韓國女團BABYMONSTER連續3年來台灣舉辦演唱會，今天宣布將於明年1月2日、3日在台北小巨蛋開唱，也是她們首次唱進台北小巨蛋，演唱會門票定於15日全面開賣。

中央社 ・ 12 小時前
