真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例

生活中心／賴俊佑報導

賈永婕突曬與湯姆克魯斯的同框照，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」(圖／翻攝自 賈永婕臉書)

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」，是否正在暗示什麼？

賈永婕願開特例：阿湯哥快來！

賈永婕29日受訪表示，她沒有想到霍諾德攀爬台北101會這麼成功，那天是她人生中最美好的一天，不過她也說在她的任期內不會再接受任何攀爬台北101的申請，因為在全球行銷和話題效果上很難再超越，不過媒體詢問湯姆克魯斯來拍電影可以嗎？賈永婕立刻回「阿湯哥可以！快來快來！」

賈永婕日前分享霍諾德攀爬台北101的回顧影片，使用湯姆克魯斯經典代表作《不可能的任務》的配樂，讓媒體猜測下一步計畫是否跟電影有關，賈永婕澄清「使用不可能的任務音樂，是因為這次任務完全是不可能的任務」，然而賈永婕今早在臉書分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，背景是台北101，賈永婕還放話「不是不可能！趁賈董還在！」，讓網友們期待是否有機會讓湯姆克魯斯來台北101拍電影。

賈永婕表示她任期內不會再接受任何攀爬台北101的申請，但如果阿湯哥來拍電影，她願意開特例。(圖／記者鄭孟晃攝影）

湯姆克魯斯曾有意在台北101取景拍攝

事實上，湯姆克魯斯20年前有意來台在台北101取景拍攝《不可能的任務3》，不過台北101時任公關經理謝文拒絕，理由是電影安排湯姆克魯斯跑到頂樓，大樓警衛朝他開槍，阿湯哥從頂樓一躍，跳到隔壁大樓，謝文表示台北101沒有配槍警衛，隔壁沒有大樓可以跳，與實情不符，加上當時台北101甫落成，大樓內部還是工地，雙方覺得不合適就未合作。

前台北市副市長李永萍透露，當時台北101拒絕拍攝，台北市政府缺乏相關機制能提出申請及協調機制，因此該計畫最後轉往上海，接任副市長後得知此事扼腕到不行，所以特地跑到紐約取經，也成立了能協調市府各局處的影視協拍委員會，讓之後的影視協拍及城市行銷能順利推展。

