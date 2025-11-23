真的掰了家暴男？遭施暴仍癡戀趙駿亞 吳婉君深夜自爆「結束孽緣」後又刪文

吳婉君23日凌晨發文自爆「結束孽緣」，不過隨後又疑似自行刪除貼文。翻攝吳婉君臉書



八點檔女星吳婉君外型亮麗、身材姣好，今年3月傳出遭同是演員的男友趙駿亞家暴，當時還負傷前往警局提告傷害，並申請保護令。不料6月又被《鏡週刊》爆料和趙駿亞復合，讓身邊好友群情激憤。相隔5個月後，今日又發文自爆已「結束孽緣」，並感謝朋友們在這段時間以來的陪伴，不過後來疑似又自行刪除貼文，再度引起網友關注。

吳婉君今日凌晨在Threads發文表示，之前很少出去，如今結束一段孽緣後，才深刻體會到被照顧是一件很幸福的事，甚至自嘲「我彷彿回到生活白痴的狀態」。

廣告 廣告

吳婉君進一步分享，她在車上綁頭髮時，同事會幫她擠髮膠、調整鏡子，吃完便當有人幫忙收拾、丟垃圾，甚至貼心買水；就算她不小心遺落鑰匙、手機，也會有人替她善後、保管。

除了工作夥伴，吳婉君也特別提及「珍貴互助會的好朋友」一直在旁支持，坦言自己最近腦子不太好使，謝謝大家不厭其煩一直照顧她，「我真的很幸福誒，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人。」

吳婉君今年3月怒控男友趙駿亞家暴，隨後兩人分手，吳婉君還提告並申請保護令，不料短短3個月過去就被爆出兩人復合，不但讓身邊好友群情激憤、直呼看不下去，就連網友也忍不住開酸，吳婉君當時也不甘示弱，反擊「檢討被害人不是善良的正常人應該有的反應」。如今發文自爆「結束孽緣」，隔一陣子似乎又刪除相關貼文，引發網友關注。

吳婉君23日凌晨發文自曝「結束孽緣」，不過後來又刪除貼文。翻攝自吳婉君Threads

更多太報報導

金馬62評審內幕｜范冰冰封后贏在這一點 《大濛》1票險勝

金馬62｜很想解凍？影后范冰冰2度脫口「中國電影人」 網戰翻

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」