真的撐不下去了！手機出現「5大跡象」代表要換了
隨著智慧型手機價格攀升，許多民眾傾向盡可能延長手機使用壽命。外媒指出，舊手機雖然表面上還能用，但長期不換機不僅會降低工作效率，更可能隱藏資安風險，若手機出現5大跡象，或許就是讓舊機退休的最佳時機。
根據外媒《BGR》報導，現今的智慧型手機比以往的機型更加耐用，但舊手機終究會過時，並開始帶來一些不易察覺的損失，而不同手機平台和廠商的手機都有一些共同的換機訊號。
1.效能緩慢
當手機啟動以及切換應用程式變得緩慢、打字出現卡頓，甚至連拍照快門都產生延遲時，代表處理器與記憶體已無法負荷現代軟體與高畫質影音內容的需求，對高強度使用者而言，效能不足可能直接導致效率流失。
2.電池續航力衰退
電池故障是手機該換新機最明顯的訊號之一，電池的設計壽命在300到1000次之間，也就是從完全沒電到充滿電，再從0%電量充到滿電的次數，若手機電量百分比下降異常快速，或是在還有餘電的情況下無預警關機，電池故障的手機幾乎完全無法使用。
3.儲存空間不足
當手機開始出現儲存空間已滿的提示，導致無法拍照、錄影、下載新的App，甚至無法更新既有App，不僅影響使用體驗，也會拖慢手機效能，這是因為作業系統需要足夠的空間來建立臨時檔案並有效管理資料，然而，舊款手機多僅配備32或64GB的儲存容量，已難以應付大量高畫質照片與大型應用程式的需求，若必須頻繁刪除照片或檔案才能更新軟體，甚至影響系統正常運作，升級至更大儲存容量的新機，將是較理想的選擇。
4.螢幕破裂
手機螢幕破裂的影響遠不止於視覺上的不便，裂縫會影響手機的使用體驗，例如影響觸控螢幕的靈敏度，以及在螢幕上形成盲區，導致打字和其他操作變得困難，裂縫更可能導致水分滲入內部零件，且舊機的高額維修費往往不如直接購置新機划算。
5.系統無法更新
當手機收不到作業系統升級或安全性修補程式時，裝置將暴露在網路攻擊的風險中，部分熱門應用程式也會因系統版本過舊而停止運作。另外，iPhone使用者通常擁有約五年支援，Google部分機型則提供長達七年，民眾應定期檢視手機的支援年限，在功能失效前預作換機規劃。
更多東森新聞報導
台北市跨年晚會暴雷？驚見超大咖女團 小編給答案了
留才！？ 振興醫院傳「年終平均6個月」 掀醫界熱議
快訊／高雄11:52規模3.3「極淺層地震」！
其他人也在看
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 29
蘋果被看光！iOS內部代碼流出 40款新品浮上檯面 折疊機發表時間曝光
蘋果每年推出新產品，向來都是全球果粉關注的焦點。近日，蘋果 iOS 26 的程式碼疑似遭外流，導致公司內部多項尚未公開的產品與研發計畫提前曝光。外媒《MacRumors》報導指出，除了 iOS 26 的新功能外，還有大量硬體相關代碼一併流出，經整理後發現多達40款未發表新品，進一步印證了外界長期流傳的多項傳聞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看
華為去年（2024年）推出三折疊手機，震撼全球智慧型手機市場；蘋果 也緊接著宣布，將於明年（2026年）推出折疊機。作為折疊手機先驅的三星自然不遑多讓，今（18）日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold將進軍台灣上市，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場中鞏固領導地位，同時成為台灣亮相的第一款三折疊手機，售價為8萬9900元，並於明（19）日上市，消息一出，掀起星粉高三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
首款三折機問世！三星Galaxy Z TriFold登台亮相 驚人價格曝光
台灣首款三折疊手機正式問世！三星首款三折疊機Galaxy Z TriFold正式登場，並宣布台灣為全球僅六個首發市場之一。Galaxy Z TriFold將於明（19）日上市，售價為8萬9900元。手機展開時厚度僅3.9mm，為三星迄今最薄的Galaxy行動裝置；尺寸方面，折疊後為6.5吋直立式手機，展開後則為10吋內頁螢幕，幾乎等同將一台平板隨身放入口袋。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
電話「響一聲就掛」！專家警告別回撥 恐是「詐團」探路手法
詐騙手法持續翻新，很多人近年頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通卻無聲」的陌生來電，資安業者趨勢科技與防詐來電辨識APP Whoscall提醒，這類電話並非單純撥錯，而是常見的詐騙「探路」手法，民眾若因好奇回撥或接聽，恐引發高額話費、個資外洩，甚至成為後續詐騙的目標。太報 ・ 9 小時前 ・ 71
蘋果「機海戰」開打4台鏈全面充電！一年半狂丟七款新iPhone 折疊機、20周年神秘機全來了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導蘋果正準備啟動近年最密集的新機攻勢。外電披露，蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少7至8款iPhone新機，節奏明顯快於以...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
手機出現5情況要換新機了 專家示警：個資恐外洩
智慧型手機使用久了，性能會逐漸下降，外媒指出，當手機出現5種情況就該汰換，包括執行速度變慢、電池衰退、儲存空間不足、螢幕破裂或系統停止更新等，應考慮更換新機，提醒持續使用已出現問題的舊手機，不僅會影響操作，也可能因系統停止更新，造成安全漏洞無法修補，增加個人資料外洩風險。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
全球僅六國家首發！三星三折機登台亮相 高管揭「選擇台灣」原因
台灣首款三折疊手機正式亮相！三星首款三折疊智慧型手機Galaxy Z TriFold正式登場，並宣布台灣成為全球僅有六個首發市場之一。Galaxy Z TriFold 將於明（19）日上市，建議售價為新台幣 8 萬 9900 元。不過，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙受訪時指出，此次三折疊手機在台灣亮相，並非以銷售為主要目的，而是希望進一步鞏固品牌形象，讓消費者清楚看見三星在行動科技領域依然三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《燕雲十六聲》台版服務條款引發社群關注，網熱議身分驗證與使用合理性
中國武俠 MMORPG 遊戲《燕雲十六聲》在 11 月 15 日正式推出之後由於漂亮的遊戲畫面、非常廣袤的遊戲世界與遊戲非常豐富的內容迅速吸引了許多玩家遊玩，在 Steam 上也獲得了「極度好評」的評價。不過，最近卻被人發現，在進入遊戲前，台灣代理商龍邑遊戲當中在遊戲內放進了所謂的「個人資料提供同意書」，其中要求玩家自己選擇，「依照實際需要」提供給代理商健保卡號碼、駕照等正常玩遊戲根本用不到的敏感個人資料。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 32
老司機剉咧等！Pornhub洩個資遭勒索 會員恐被「公開處刑」
全球最大的成人影片網站「Pornhub」12日證實，部分付費高級會員（Pornhub Premium）的資料遭到駭客竊取，就在老司機們擔憂自己的瀏覽紀錄是否被外洩時，知名駭客集團ShinyHunters向媒體坦承他們就是幕後黑手，並寄信勒索Pornhub，警告若不支付贖金，將會公開會員的使用紀錄，等同於把老司機們「公開處刑」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
Google搜尋首頁加「＋」新功能 上傳圖片就問AI
【記者趙筱文／台北報導】Google搜尋首頁向來以簡潔介面著稱，多年來變化不大，不過近期有用戶發現，Google正悄悄替搜尋首頁加入全新的「＋」選單，進一步強化AI搜尋的使用情境。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
避免海纜遭勾斷！中華電信「訓練AI」分析船隻動向 強化自動預警系統
[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超頂！三星三摺機Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了
三星旗艦摺疊新機 Galaxy Z TriFold正式登場，推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，除了於三星商城、三星智慧館限量販售外，電信業者也公布資費。中華電信宣布明（19）日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Google：給了警告卻沒給解法，「暗網報告」確定明年年2月終止服務
對於關心自己個資是否在網路上「裸奔」的使用者來說，Google的「暗網報告」 (Dark Web Report)是一個相當方便的監測工具。這項原本屬於Google One付費會員的獨享功能，在去年才剛佛心地開放給所有Google帳戶使用者 (包含台灣地區)。但Google稍早正式確認這項服務將在2026年2月步入歷史，原因在於只能提供警告，卻無法提供實際解決辦法。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
對抗 Nano Banana！OpenAI 帶來生成速度快 4 倍的圖像模型 GPT Image 1.5
緊接著上週 GPT-5.2 的發佈，OpenAI 今天早些時候又拿出了對抗 Nano Banana Pro 的最新圖像生成模型 GPT Image 1.5。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
速度快4倍、價格砍20%！OpenAI推出GPT-Image-1.5圖像模型、正面對決Google Nano Banana
面對下半年Google Nano Banana在視覺生成領域的強勢逆襲，OpenAI終於坐不住了，稍早宣布推出其最新圖像視覺模型——GPT-Image-1.5。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
持續進化！Google推Gemini 3 Flash 強大功能一次看
Google今（18）日發表最新部落格文章，宣布擴展Gemini 3家族，推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash！這款模型結合Pro級推理能力與Flash的低延遲、低成本特性，即日起於Gemini App、搜尋服務「AI模式」與開發者平台全球上線，為日常任務與代理式工作流程帶來重大升級。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話