真的撐不下去了！手機出現「5大跡象」代表要換了

隨著智慧型手機價格攀升，許多民眾傾向盡可能延長手機使用壽命。外媒指出，舊手機雖然表面上還能用，但長期不換機不僅會降低工作效率，更可能隱藏資安風險，若手機出現5大跡象，或許就是讓舊機退休的最佳時機。

根據外媒《BGR》報導，現今的智慧型手機比以往的機型更加耐用，但舊手機終究會過時，並開始帶來一些不易察覺的損失，而不同手機平台和廠商的手機都有一些共同的換機訊號。

1.效能緩慢

當手機啟動以及切換應用程式變得緩慢、打字出現卡頓，甚至連拍照快門都產生延遲時，代表處理器與記憶體已無法負荷現代軟體與高畫質影音內容的需求，對高強度使用者而言，效能不足可能直接導致效率流失。

2.電池續航力衰退

電池故障是手機該換新機最明顯的訊號之一，電池的設計壽命在300到1000次之間，也就是從完全沒電到充滿電，再從0%電量充到滿電的次數，若手機電量百分比下降異常快速，或是在還有餘電的情況下無預警關機，電池故障的手機幾乎完全無法使用。

3.儲存空間不足

當手機開始出現儲存空間已滿的提示，導致無法拍照、錄影、下載新的App，甚至無法更新既有App，不僅影響使用體驗，也會拖慢手機效能，這是因為作業系統需要足夠的空間來建立臨時檔案並有效管理資料，然而，舊款手機多僅配備32或64GB的儲存容量，已難以應付大量高畫質照片與大型應用程式的需求，若必須頻繁刪除照片或檔案才能更新軟體，甚至影響系統正常運作，升級至更大儲存容量的新機，將是較理想的選擇。

4.螢幕破裂

手機螢幕破裂的影響遠不止於視覺上的不便，裂縫會影響手機的使用體驗，例如影響觸控螢幕的靈敏度，以及在螢幕上形成盲區，導致打字和其他操作變得困難，裂縫更可能導致水分滲入內部零件，且舊機的高額維修費往往不如直接購置新機划算。

5.系統無法更新

當手機收不到作業系統升級或安全性修補程式時，裝置將暴露在網路攻擊的風險中，部分熱門應用程式也會因系統版本過舊而停止運作。另外，iPhone使用者通常擁有約五年支援，Google部分機型則提供長達七年，民眾應定期檢視手機的支援年限，在功能失效前預作換機規劃。

