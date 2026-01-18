真的是他！日本男神玉木宏摘世界柔術大賽銅牌 「一本取勝」驚豔全網

日本男神玉木宏以選手身分參加《歐洲柔術錦標賽2026》，在高手雲集的賽事中脫穎而出。（圖／翻攝自IG，ibjjf）

正在葡萄牙里斯本舉行的《歐洲柔術錦標賽2026》傳來震撼消息，日本男神玉木宏以選手身分參賽，在高手雲集的賽事中脫穎而出，最終拿下第3名，獲得銅牌，展現出不輸職業選手的實力，也引發粉絲熱烈關注與祝賀。

日本eFight報導，46歲的玉木宏長年投入巴西柔術訓練，並非首次挑戰國際舞台。2023年8月，他曾赴美參加《世界大師柔術錦標賽》，以藍帶身分出戰大師3羽量級，首戰成功取勝，雖於第2戰止步，但仍證明自身具備競技水準。經過持續訓練與磨練，玉木此次已從藍帶晉升為紫帶，再度站上國際賽場。

本屆比賽中，玉木參加紫帶大師4（46至50歲）羽量級6人制錦標賽。首戰面對隸屬知名道場的日本選手廣田信壽，他迅速將戰局帶入地面，以封閉護衛位控制對手，並成功抓住左手臂，施展腕關節技取得一本勝利，技術與臨場判斷備受讚賞。

準決賽中，玉木迎戰本屆排名最高的選手法爾帕喬。面對強敵，他仍積極進攻，最終雖以點數落敗，但憑藉穩定表現獲得第3名，順利摘下銅牌。國際巴西柔術聯盟官方社群也特別分享他的比賽畫面，稱讚其「精彩的腕關節技」。

玉木宏的表現讓粉絲驚艷不已，紛紛留言祝賀，直呼是「真正的壯舉」。此外，演員岡田准一也預計於日本時間19日出賽，能否延續日本演員在本屆賽事的亮眼表現，備受矚目。

