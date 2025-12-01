即時中心／高睿鴻報導

「執政包袱」一直是在政治學課堂廣為傳播的理論，但如今，高雄市長陳其邁似乎已徹底粉碎此「魔咒」，甚至展現問鼎「南霸天」的氣勢。即便明（2026）年任期就要結束，陳其邁的市政滿意度卻仍居高不下，根據媒體《TVBS》最新民調，65%高雄市民表態，滿意陳的執政表現，寫下歷次調查新高紀錄；此外，也僅有23%市民表態不滿意。不僅如此，甚至有71%民眾肯定，高雄近期力推「演唱會經濟」，確實成功帶動了城市經濟。

最近多個知名國際天團，陸續來到高雄嗨唱，引爆城市的演唱會氛圍，先是超人氣女團BLACKPINK帶來「粉色風暴」、再來則是TWICE帶回「高雄女孩」周子瑜，感動無數台灣人；甚至，就連AAA亞洲明星盛典，也於本周強勢登陸高雄。這些活動不僅讓高雄觀光持續活絡，更帶來龐大的飯店、商家營收，坐實陳其邁想讓高雄成為「幸福城市」的願景。

快新聞／真的是南霸天！TVBS曝「陳其邁市政滿意度創新高」 原因曝光了

高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）

而根據《TVBS》今日公布的民調，充分彰顯陳其邁的執政獲得肯定。65%高雄市民表達滿意（36%非常滿物意、29%還算滿意），這是陳執政後的最高表現；不滿意比例則從上次的26%，雖減至這次23%（12%不太滿意、11%很不滿），另有12%民眾回答沒意見。

民調也顯示，陳其邁近期高漲的滿意度，可能與強盛的「演唱會經濟」有關。因為，當民調特別詢問，演唱會經濟對於高雄的經濟發展，是否有所幫助？高達71%市民認為有幫助（36%非常有幫助、35%還算有幫助）、輾壓16%認為沒幫助（10%不太有幫助、6%完全沒有幫助），另有13%市民沒意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於2025年11月20日至27日，晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%。最後成功訪問有效樣本1014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

