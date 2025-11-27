真的是同一個人？志祺七七從「眼鏡胖弟→韓團歐爸」進化照帥到太扯！全網跪稱：志祺17 Pro Max！

（圖／取自志祺七七IG）

志祺七七今年走鐘獎一現身就直接把社群炸翻！白襯衫、濕髮、細框眼鏡，加上更乾淨的臉部線條，整個氣質完全跳到韓團等級。網友立刻翻出他早期的「眼鏡胖弟照」，對比現在冷白皮＋俐落輪廓，落差大到引爆討論，進化照瞬間洗版，全網狂喊「這真的同一個人？」、「完全是志祺17 Pro Max」。

（圖／取自志祺七七IG）

回顧他IG內容，這個變化其實是長期堆出來的！他做過抽脂，卻在術後發現體態不可能靠一次處理就結束，於是開始把體重、飲食、運動、睡眠與腸胃健康一併拉回正軌；膚況若有問題則會找專業皮膚科醫師，再搭配雷射除鬍、肉毒、水飛梭，也會做電音波支撐輪廓。醫美有，但只是補強；真正把狀態撐起來的是規律生活重新開始。

（圖／取自志祺七七IG）

不過外貌被放大後，難免會被放進比較圖或被亂猜整形細節，但他的貼文裡把觀念講得很清楚：醫美只能修一點點，真正的差別是長期作息與壓力調整，還有把身體狀態一層一層整理回來！那些被放大的變化，其實是幾年累積的結果，不是突然「變臉」，而是把生活全部重整後的呈現。他把自己的經驗講得非常坦白，也希望大家不要把醫美看成萬能，因為每個看起來「變好的人」，背後多半是很多習慣與時間累積起來的結果。

（圖／取自志祺七七IG）

也因為這些累積，他近一年拍的各種形象照、黑西裝、白毛衣甚至走鐘獎造型，都比以前更穩定、有完成度，從早期圓臉穿T恤的青春感，到現在能駕馭冷光、正式場合與韓系氣場的成熟外貌，才會讓進化照一夜之間被瘋傳，變成今年最受討論的「變身範本」！難怪網友會跪著封他「志祺17 Pro Max」，完全實至名歸。

（圖／取自志祺七七IG）





