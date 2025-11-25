真的是本人？川普Threads貼文留言全是台灣人 網：開始懷疑是假帳號

美國總統川普日前在Threads發布貼文，沒想到貼文下方竟全是台灣網友的留言，讓不少網友笑稱開始懷疑該帳號是否真的是川普。路透社



美國總統川普（Donald Trump）自從X（原名Twitter）主帳號遭永久停權後，多改以自創平台Truth Social對外發聲，不過近日卻有眼尖網友發現，川普居然也有Threads帳號，且其中一篇貼文下方留言區清一色都是台灣網友，吸引不少人前往留言朝聖。

根據數據網站SimilarWeb分析，Meta旗下Threads全球日活躍量已超越X，突破1.3億次，其中台灣流量占比高達21.83%，在全球排名第一。

近日有眼尖網友發現，美國總統川普竟然也有Threads帳號，還於日前發布一張穿著厚大衣的照片，同時附上一個「凍僵表情符號」，貼文發布後瞬間引發大量網友湧入留言，目前已累積5.5萬讚和近5千則留言。特別的是，留言區一面倒都是台灣人「簽到」，還有網友說起冷笑話，留言表示「你知道你跌倒會變成『三普』嗎」？

美國總統川普在Threads發布動態，結果留言區一面倒都是台灣人。翻攝自Threads

大量台灣網友湧入留言，也讓部分網友感到困惑，懷疑該帳號是否真的是川普的帳號，「這是本人的嗎？還是假帳號？怎麼都台灣人」、「滑半天看不到英文留言是怎樣」、「突然懷疑這帳號是不是真的」、「台灣人留言多到我不確定這是不是真的川普」。

其他台灣網友也紛紛留言「台灣人這邊幫我按個讚」、「全部都是台灣人⋯⋯怎麼做到的」、「台灣人還有5秒將抵達戰場，請做好準備」、「您好，可以讓股票再下去一次嗎？上次在忙沒撿到」、「早安川普，你什麼時候要把關稅降下來」、「我是住美國的台灣人，以前很少看到川普的貼文，這次是因為台灣人狂留言，才飄到我這裡的」。還有網友開玩笑表示，「滑脆的時候就會覺得世界好像被台灣人統治了一樣。」

