真的是豬隊友！女學生作業被牠吃了 影片笑翻全網

「波莉」從書包中翻出作業的監視器畫面，吃得津津有味。（圖／翻攝自X，thetinsleyherd，下同）

美國亞利桑那州一名女學生泰莉（Taylee）近日在學校遞交了一段監視器影片，作為她未能繳交作業的「證據」。這段影片拍下她家中的寵物迷你豬波莉（Polly）如何從容地打開她的書包，並將作業紙張一口一口撕碎吞下，意外成為網路爆紅的話題。

泰莉一家人透過監視器發現波莉犯案，全場目瞪口呆。

根據《新聞週刊》（Newsweek）與日本《Newsweek日本版》報導，這段畫面最初由泰莉的家人上傳至Instagram與TikTok，截至目前已吸引超過150萬次觀看。影片中，小豬波莉顯得目標明確，先是用鼻子翻出書包，再從中拉出作業紙張，大口咬碎吞下，毫不留情。

泰莉的母親傑西廷斯利（Jacey Tinsley）接受採訪時表示，當時全家人剛看完電影準備休息，波莉則靜靜地注視著每位家人離開客廳。她回憶：「我們三個人看到監視器畫面時全都愣住了。女兒瞠目結舌，根本無法相信發生了什麼事。」

監視器畫面顯示，波莉在確認無人後便迅速行動，跳上桌子把泰莉的書包拉下來，之後開始搜找內容物。傑西說：「牠不是隨便咬兩口，而是徹底翻找，把作業吃得乾乾淨淨，連一張完整的紙都沒留下。」

令人啼笑皆非的是，波莉吃完作業後，竟然神情得意地搖著尾巴、小跑步地跑向家人，耳朵豎起，模樣就像完成一項重大任務，期待著被誇獎。傑西表示，迷你豬雖然是非常有愛心的寵物，但也是極為聰明且充滿好奇心的動物。「波莉就像個住在豬身體裡的小孩，反應快、記性好，經常比我們想得更快一步。」

針對這段影片在網路上的反應，傑西說：「有些人開玩笑說波莉是英雄，也有人對牠能這麼偷偷摸摸完成『任務』感到不可思議。更多的是有共鳴的留言，說他們的寵物也曾咬爛作業。」

不少網友分享自己的經驗：「我家兔子曾吃掉一半作業，還好答案還在，我還是拿了A」、「我傳豬咬作業的照片給老師，結果老師叫我帶豬去班上給大家看」。這段影片讓許多家長與學生會心一笑，也見證了這句老話的真實版：「我的作業真的被豬吃了！」傑西也解釋為何公開這段影片：「與迷你豬同住的生活非常混亂，若不是親眼看見，根本沒人相信牠們能做出這種事。」

遭波莉撕毀的作業紙張殘骸，證據全被吃光。





