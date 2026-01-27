即時中心／林韋慈報導

新北市台64線快速道路西向27.5公里處，25日凌晨發生一起離奇死亡車禍。一名25歲溫姓替代役男，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車途中，疑因口角衝突遭丟包在快速道路上，隨後倒臥車道，接連遭4輛汽車輾過，當場死亡。據了解，溫男為頂大畢業生，擁有雙學士學位，下個月即將退伍，正準備投入職場。檢警今（27）日上午將會同法醫進行相驗與解剖，以釐清確切死因。

警方調查，24日凌晨2時許，溫男自台北市文山區興隆路搭乘林男駕駛的多元計程車，準備返回新北市板橋住處。車輛行經台64線27.5公里中和路段附近時，溫男於後座欲躺下，過程中多次踢到車門，經林男制止後，竟改踹駕駛座椅背，雙方因此爆發口角。林男一氣之下，將車輛停在快速道路上，要求溫男下車後逕自離去。

廣告 廣告

不久後，溫男不明原因橫躺於快車道上，因夜色昏暗、視線不佳，陸續遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕車輾過。林男離開現場後內心感到不安，隨即撥打110報案，但警方趕抵時，溫男已四肢變形，明顯死亡。是否涉及酒精或其他因素，仍待解剖採集血液等檢驗結果釐清。

據了解，溫男為知名大學畢業，擁有雙學士學位，在校期間成績優異，入伍後分發至鐵路警察局擔任替代役。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男於114年10月9日服役至鐵路警察局，服役期間生活單純、作息正常，近期正積極準備求職面試，未料卻發生憾事。家屬原本期盼下個月迎接退伍，卻先接獲死訊，母親悲痛崩潰。

警方後續調閱現場停留車輛的行車紀錄器畫面，循線找到前2輛輾過溫男的駕駛，4名駕駛均供稱當時天色昏暗，未察覺路面有人。警方訊後，連同林姓運將，均依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。此外，林男另涉違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」，以及第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」，警方依法開罰，最高可處新台幣7200元罰鍰。

經檢察官複訊後，林男、陳男及邱男各以5萬元交保，簡男與魏男則各以1萬元交保。檢警今日上午將會同法醫對溫男遺體進行解剖，以進一步釐清確切死因與相關責任歸屬。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／真的是酒醉鬧事？頂大生遭司機丟包4車輾斃 今解剖釐清死因

更多民視新聞報導

換新鈔期間限定！央行公布8銀行、455家郵局「這時間」開跑

謝謝高市早苗 賴清德錄製賀年影片「台日關係非常堅定」

蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了

