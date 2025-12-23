真的是「知台派」！日本參議員拜會侯友宜 大讚「新北1地區」自然美景實在太美

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

日本參議員瀧波宏文22日率國會友台組織「TY會」拜會新北市長侯友宜，雙方就深化台日友好關係交換意見。瀧波宏文去年曾訪問過石門區公所，參觀石門洞與富貴角燈塔，對於新北的自然美景印象深刻，本次特別偕同幾位今年7月甫上任的參議員再度來訪新北，與侯友宜交換意見，持續深化台日友好關係。

日本參議員瀧波宏文22日率國會友台組織「TY會」拜會新北市長侯友宜，雙方就深化台日友好關係交換意見。（圖／新北市府）

侯友宜表示，瀧波宏文參議員與新北市的關係深厚，新北市石門區、淡水區分別與日本福井縣美濱町、大飯町為友好城市，而福井縣正是瀧波參議員的選區。淡水區因「一滴水紀念館」的移築與大飯町牽起友誼，最後更在瀧波參議員的牽線之下，雙方於112年締結為友好城市；而石門區與美濱町締結為姊妹市已37年，不論在官方及學校間的交流皆不曾間斷。

廣告 廣告

侯友宜提到，日本的城市與新北在社會結構與發展課題上有許多相似之處，雙方在許多領域都值得相互借鏡，除了地方層級的互訪和合作，也盼透過國會友台組織等牽線，進一步強化彼此的交流。

市府補充說明，本次訪團貴賓包括瀧波宏文參議員賢伉儷，以及小林一大、宮本和宏、鈴木大地參議員；市府則由副秘書長柯慶忠、秘書處處長祝惠美、農業局局長諶錫輝及參議錢震宇一同出席。

更多FTNN新聞網報導

5位「超級大法官」復活憲法法庭？ 侯友宜表態：憲法法庭必須獨立超然「不能受到政治干預」

新北耶誕報佳音！ 侯友宜企盼「人人安居樂業、國家平安」

新北耶誕城不停辦！ 侯友宜：提高警力佈署「讓人民能夠安定下來」

