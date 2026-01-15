真的是「韭菜」水餃！ 客稱踩雷怨店家沒講「無肉」

全是韭菜，沒有一點豬絞肉。（圖／東森新聞）





有民眾在高雄一間手工蒸餃店，點了10顆韭菜水餃，發現裡面全是「韭菜」，沒有一點「豬絞肉」，一份要價70元，實在太貴，認為踩到雷。但店家緊急澄清，引發討論，而這店家就在鳳山。店家大方回應，說菜單上本來就沒寫豬肉，有豬肉會寫豬肉高麗菜水餃，他說這品項是提供給愛吃韭菜的客人，沒想到引起誤會。

當事水餃店業者武小姐：「這是豬肉高麗菜水餃，我有標肉在裡面，如果沒有的話，我就不會寫。韭菜水餃代表就是它沒有肉，所以我寫韭菜水餃。」

廣告 廣告

指著牆上的菜單，老闆娘說，有內餡的餃子都會標註，像是豬肉高麗菜水餃、蝦仁蒸餃都有內餡，但沒肉的韭菜水餃引發網友討論。有人說，老闆這樣說也沒毛病。

民眾：「韭菜水餃就是白韭菜跟肉啊。」



記者vs.民眾：「如果吃到沒肉的，你的感覺是怎樣？（那個應該是素食的）。」

老闆娘說，她賣水餃十幾年了，這間店去年八月才開的，韭菜水餃也賣得很好，有沒有肉餡，客人問，他們也會告知。

當事水餃店業者武小姐：「有人會問，問我們裡面有沒有肉，我們說沒有，客人說好，沒有他就點。」

店家的韭菜水餃只有韭菜餡，其實反而不好包、更費工。而來到市場現包水餃攤，韭菜水餃一定有肉餡，是因為這個原因。

其他現包水餃業者：「一定要有肉它才調得起來，只有菜那個鹹淡調不起來。」

市場水餃攤表示，沒聽過韭菜水餃沒絞肉的，畢竟這是一般人的認知。但一顆7元的韭菜水餃沒絞肉，引發熱議，老闆娘說，會考慮再標註沒有肉，才不會讓客人誤會了。

更多東森新聞報導

影／店員上菜又端回？客人滿腦子疑惑：餐點呢

獨家／最貴中秋節！名店扛不住成本喊漲 蒸餃類「貴5元」

獨家／「全台大缺豬」價格狂飆 多家煎餃、鍋貼名店漲5元

