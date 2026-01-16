真的有拜會誤會嗎？ 陳亭妃親解與林俊憲通話內容：今天中興大樓見

民進黨立委陳亭妃。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨2026縣市長初選落幕，台南市長初選之爭可謂競爭激烈，最終由民進黨立委陳亭妃過關，即將獲民進黨提名參選。今日傳出陳將前往林俊憲辦公室拜訪，卻出現資訊落差。陳亭妃今（16）日受訪時強調，雙方並無所謂「拜會」問題，僅是事前電話聯絡後確認今天都在立法院中興大樓，自然碰面、順勢交流，「大家不要把事情搞得太特別」。

陳亭妃說明，前一日聯繫時只是詢問是否能排時間拜訪，林俊憲回應當天會在黨團甲動會議，雙方也約定「碰到再聊」，整個過程十分自然。她也重申，自己在臉書上的說明已相當清楚，並未提及正式拜會辦公室一事，呼籲外界不要過度解讀。

對於稍後若碰面將談些什麼，陳亭妃直言，一定會當面向林俊憲表達感謝，感謝對方第一時間在臉書表態支持，也感謝通話時的直接與坦率，「我真的很感謝他，所以也希望媒體不要再多加油添醋」。

談及2026年台南選戰布局，陳亭妃表示，自己已主動致電台南所有民進黨立委與市議會黨團議員，拜託大家「一起並肩作戰」。她指出，2026年不只是市長選舉，也是議員全面改選，目標非常清楚，就是「台南要贏、議員要全壘打」。

陳亭妃進一步強調，台南的勝利不只關乎地方，更是攸關全國大局，「我們一定要在2026大贏，才能成2028賴清德總統連任最大的底氣」，並直言，希望2028年賴總統在台南的得票數能夠超越2024，這是整個團隊共同的目標。

針對外界形容她過去是「孤鳥」、派系是否能整合，陳亭妃態度堅定回應：「現在是團結的時刻，不要再討論這個問題。」她重申，台南內部的團結沒有問題，大家目標一致，就是把選戰打好。

至於是否會向總統、黨主席賴清德請益？陳亭妃表示，已請黨中央協助安排時間向主席請益，也已聯絡台南市長黃偉哲，後續將依行程安排進行相關拜訪與交流。

面對媒體詢問國民黨立委謝龍介是否將她視為最大對手，陳亭妃毫不避諱表示，「他最擔心、最害怕的，一定就是陳亭妃」，並直言自己要延續過往戰績，「六戰六勝謝龍介」。

