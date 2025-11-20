真的有長壽基因！醫師教「3招」讓身體進入修復模式 生活節律是關鍵

李思賢在臉書專頁指出，所謂的「長壽基因」指的是一組名為Sirtuin的蛋白家族。（翻攝自photo-ac）

家醫科醫師李思賢表示，想讓身體維持年輕狀態，其實不需要複雜做法，從日常作息就能著手，包括規律睡眠、適度斷食、少糖飲食、增加運動量等，這些都能啟動身體內「長壽基因」的修復模式。他強調，只要生活節律穩定，細胞會自動進入更有效率的運作模式。

長壽基因是什麼？Sirtuin蛋白啟動細胞修復模式

李思賢在臉書專頁指出，所謂的「長壽基因」指的是一組名為Sirtuin的蛋白家族，能夠活化細胞最底層的機制，如能量代謝、發炎反應、線粒體運作等，當它們活化時，細胞就會變得更有效率、更會自我清理、也更能延緩老化。

斷食16小時血糖穩 醫：不只是因為少吃熱量

在臨床上，他觀察到開始實行每天禁食16小時、在8小時內進食的民眾，普遍出現血糖更穩定、精神更集中的變化。這並非只因為吃得少，而是因為長壽基因在斷食時被啟動。同時搭配有氧或阻力運動，更能促進長壽基因活性，讓線粒體更有效率地產生能量。

多酚食物助提升基因活性

營養補充方面，他表示目前研究最一致的方式是補充NAD⁺前驅物，如NMN（Nicotinamide Mononucleotide）或NR（Nicotinamide Riboside）。但他提醒，不建議與高劑量菸鹼醯胺（Nicotinamide）同時攝取，避免抑制長壽基因活性。日常飲食中如藍莓、可可、橄欖油和紅酒也含多酚，能自然促進相關基因的活性。

抗老需生活節律 睡眠、運動、飲食是關鍵

李思賢強調，長壽不靠單一補充品，真正重要的是睡好、飲食節律、運動、壓力穩定。他建議可以從間歇性斷食開始，搭配運動與營養干預，讓長壽基因慢慢啟動，當精神變好、睡眠變深、體能恢復加快時，通常代表身體的修復已開始作用。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷 命理師揭開運養生祕方

挑戰人體極限！男腹痛3天無法排便 照X光驚見肛門塞6CM陶瓷杯

言情小說時代落幕！席絹《最後一封情書》宣布封筆：我們輝煌過，我們不抱怨