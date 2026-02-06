真的有「張國周」 來頭超大！台灣天字第一號藥師

一名藥師昨（5）日分享冷知識，指出每一位藥師都有專屬自己的證書字號，而台灣的天字第一號藥師其實就是大名鼎鼎、研發出知名強胃散的張國周，也有內行人分享，其實張國周還是一位書法家，當初就是因為字寫得好看，才獲得地方仕紳贊助前往日本學醫，引起討論。

一名藥師昨日在Threads表示，每一位藥師都有一個專屬於自己的證書字號，如他自己的是035083號，而台灣的天字第一號傳奇藥師其實大家都很熟悉，因為他就是研發了強胃散的張國周。

廣告 廣告

原PO指出，張國周不只是東京藥科大學畢業的高材生，還是一位厲害的書法家，「當了十幾年藥師，今天才知道原來我們的『大師兄』這麼有來頭，實在太驚訝了」；有內行人也分享1928年的老報紙照片，透露張國周當初是因為字寫的非常好看，甚至獲得全國競技的獎項，才獲得地方仕紳贊助，取得前往日本讀醫的機會。

維基百科顯示，張國周是嘉義大林人，1930年從日本東京藥學專科學校畢業後，先是留在日本工作了2年，1932年才回台開設藥局、研發張國周強胃散，後續曾接受指派在衛生局擔任課長，並於1947年兼任省立台北醫院藥房主任，取得台灣第1號的藥師執照，編纂《中華藥典四國藥名對照表》，翻譯日本的《藥典輯要》，為台灣藥事工作打下相當重要的基礎。

文章曝光後讓網友驚呼「是很多人家裡都有的那個胃散嗎」、「強胃散裡面有西藥跟中藥，分別處理胃酸跟消化不良問題，張國周先生也算是中西醫結合治療的大前輩」、「一查才發現是真的，而且強胃散那幾個字還是他自己寫的欸」、「國周我熟的，從小吃他的藥粉長大，沒想過他這麼有來頭」、「我真的每次脹氣都吃張國周欸」。

更多中時新聞網報導

張新成、王玉雯青梅竹馬變情侶

無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」

詹雅雯差點和康康湊一對