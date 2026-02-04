真的沒問題嗎？Sony新專利竟能把真人出演的遊戲角色用AI生成，錄Podcast陪玩家回顧遊戲旅程

隨著遊戲開發技術越來越提高，加上 PlayStation 開始大力推展的電影化遊戲世界，現代的各種 3A 遊戲總會讓玩家們期待超級鮮活的遊戲角色又將帶給我們什麼樣的冒險故事。舉凡 PlayStation 旗下的《戰神》、《地平線》系列等，都打造出了一個個非常鮮明的遊戲世界讓玩家們徜徉其中，而遊戲角色的演員們也顯得越來越重要。不過，隨著 AI 時代到來，這些過去演活遊戲角色的演員們也與傳統影視產業的演員們一樣會擔心自己的所有演出都拿去訓練 AI，因此 2024 年與去年也發生了大罷工事件，希望爭取遊戲巨頭們不會將自己的演出用於 AI 訓練上，未來真人演員還會被這些 AI 取代。沒想到，AI 風潮似乎無法阻止，因為近日 Sony 竟申請一項新 AI，讓 AI 能夠模擬遊戲角色錄 Podcast，陪伴玩家。

綜合外媒報導，2024 年 7 月時 Sony 所申請的「提供玩家基於大型語言模型（LLM）的生成式 Podcast」專利已經被通過，而這項專利的核心技術就是，Sony 能夠透過 AI 模型，讓 AI 扮演旗下的遊戲角色，例如《戰神》主角克雷多斯、 《地平線》系列主角亞蘿伊等，錄製 Podcast 給玩家們。

專利中還特別指出，這個技術將能讓 AI 生成的遊戲角色們陪伴玩家回顧遊戲旅程，並且也能用於遊戲更新中，提供玩家們更個人化的遊玩體驗。不過，這個專利接下來將面對的挑戰肯定就是一直以來都不希望自己的表演被 AI 取代的真人演員們，因為直到目前為止，許多 3A 遊戲依然會請真人演員來演出、進行動作捕捉與表演、配音，而如果這些演員演活遊戲角色後，自己的聲音、演出被用於生成角色 AI，那明顯將會冒遊戲演員之大不諱，到時候 Sony 與遊戲演員界肯定又將針鋒相對，因此如果要實現這個專利，勢必面臨嚴峻挑戰。