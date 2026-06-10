林襄、馬傑森3年戀轉地下情？ 十指緊扣約會超甜蜜 經紀公司回應
林襄與樂天桃猿球員馬傑森戀情在3年前曝光後，疑似踩到球團的「禁愛令」，短短兩個月就宣告「沒聯絡了」，以「退回朋友關係」來止血，當時傳出是為了保護馬傑森留在球隊發展，被網友稱作是「棄襄保馬」，不過兩人日前被拍到牽手逛街，推測只是轉往地下情，並沒有分手。
根據《鏡週刊》報導，林襄與馬傑森月初被目擊先是一前一後行動，隨後並肩而行、十指緊扣過馬路，過程中都沒有鬆開，雖然沒有親密舉動，但也沒有刻意保持距離，兩人前往板橋車站二樓商場美食街用餐，選定一間壽喜燒餐廳後，選擇背對外側位置入座，可見不想要約會時光被旁人打擾。
在店內等餐過程，林襄坐在座位上玩手機，馬傑森不時起身幫忙斟茶、遞水，行為相當貼心，用完餐後，兩人到旁邊的日系連鎖生活雜貨店閒晃，接著前往附近的百貨公司，與一般情侶的約會日常沒有太大差異，對此，經紀公司回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心」。
林襄與馬傑森當年戀情曝光後，礙於球團禁愛令的緣故，短短2個月就宣告分手，不過在明星賽時，林襄被拱幫「前男友」馬傑森應援時，她態度大方不扭捏，拿起麥克風大喊「臭馬傑森」，將氣氛炒熱到最高點，某次受訪時，還強調自己是馬傑森的「後援會會長」，不難嗅出兩人關係相當微妙，今年4月，馬傑森敲出生涯首轟時，林襄不僅在社群發文祝賀「恭喜94首轟達成」，還表示有私訊對方，對於兩人的友好關係毫不避諱。
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