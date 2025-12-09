真的沒看過林佳龍、吳釗燮吵架 趙怡翔駁放話傳言：彼此合作非常愉快

記者劉秀敏／台北報導

國安會副秘書長趙怡翔（圖／總統府提供）

有媒體日前報導指稱，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮為爭主導權不合。國安會副秘書長趙怡翔今（9）日接受廣播節目專訪時表示，真的沒有看過兩人吵架，他也沒有做任何放話或背後媒體操作，「外交部跟國安會其實合作得非常愉快。」

趙怡翔今日上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪，節目尾聲，主持人周玉蔻問及，傳聞他在「龍燮之爭」扮演向媒體放話的角色。趙怡翔回應「我是沒有聽說這個說詞」，他在媒體圈不是陌生人，大家都認識他，「我可以很據實的回答，我沒有做任何的放話，也沒有做任何這方面、背後的這些媒體操作。」

趙怡翔表示，他的個性就是，大家就是為了國家利益來做事情，而所謂的「龍燮之爭」，至少他在國安會3個月的觀察，外交部跟國安會其實合作得非常愉快。周玉蔻追問：「所以你沒看過他們兩個人吵架？」趙怡翔也說，真的沒有看過。

趙怡翔強調，重點是大家其實會做到這個位置、這個角色，都會有一個目的，就是國家利益優先。因此，國安會也好、外交部也好，前陣子他也去了APEC，就是大家在國際組織的議題上共同合作。

周玉蔻再問，所以彼此沒有業務衝突的部分？吳釗燮沒有跟台灣駐外代表見面，跨足外交部業務？趙怡翔表示，他有參與到國安會很多的外交推動，「我覺得大家都是非常和樂，而且是往共同目標推進。」

