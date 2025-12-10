真的沒看錯？2台啦女神現身中國棒球啦啦隊海選

樂天桃猿啦啦隊成員笑笑、前味全龍舞蹈總監Amis出現在CPB海選影片中。（圖／翻攝自笑笑、Amis IG）





中國棒球城市聯賽（CPB）近期大力招募啦啦隊員，目標打造全新應援團「CPB GIRLS」，相關徵選消息一公布便受到關注。沒想到，CPB官方釋出的最新海選影片中，竟出現前味全龍舞蹈總監Amis以及樂天桃猿啦啦隊成員笑笑，引發網路熱議。

CPB於6日在官方微博發文透露，「CPB GIRLS」應援團導師已正式到位，海選招募也同步持續進行。官方表示，想報名參加海選的女孩，只要拍攝指定形式影片、寫下個人宣言，並加上話題標籤「＃CPBgirls」以及「＃CPB中國棒球城市聯賽」即可完成報名程序。

從官方釋出的海選招募海報也可看出，此次活動報名資格為年滿20歲以上，需熱愛棒球、運動、舞蹈或表演，並具備時間彈性，能接受後續集訓、賽事宣傳與活動安排。此外，若具備舞蹈、主持、唱歌、戲劇或社群經營等專長也屬加分。

而在CPB公開的第一波徵選影片中，開場有四位身穿CPB球衣的女孩，大跳南韓女團TWICE的〈What Is Love〉，畫面中不僅舞蹈整齊，表現也相當自然。其中，觀眾很快辨識出影片中的Amis與笑笑，兩人向鏡頭展現舞蹈技巧與笑容，成為討論焦點。

笑笑大跳TWICE的〈What Is Love〉，向鏡頭展現舞蹈技巧與笑容。（圖／翻攝自CPB中國棒球城市聯賽微博）

據了解，笑笑目前為台啤雲豹職籃啦啦隊Leopard Girls與樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員，平時也常於IG分享啦啦隊生活，累積約7.1萬粉絲，具有一定人氣與曝光度。Amis則身兼多重身份，除了舞蹈專長外也有主持與平面拍攝經驗，她曾任樂天桃猿啦啦隊成員、富邦悍將啦啦隊成員，現任味全龍啦啦隊舞蹈總監，是圈內相當資深的舞蹈與啦啦隊人員。

因此，在CPB積極打造專屬中國棒球啦啦隊的背景下，海選影片出現在台灣職棒啦啦隊具有一定知名度的笑笑與Amis，難免引發外界關注。



