真的沒碰到球！周杰倫參戰澳網「一球大滿貫」 還沒揮拍就吞敗

華語天王周杰倫先前驚喜宣布，他將參加澳洲網球公開賽舉辦的全新賽事「一球大滿貫（One Point Slam）」，今（14）日下午對上澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，沒想到最終球都沒摸到就吞敗。

「一球大滿貫（One Point Slam）」賽制採取「1分定勝負」，雙方先以猜拳決定發球或接發球，率先拿下1分者即可獲勝晉級。周杰倫與Petar猜拳落敗後由對方發球，沒想到對手一記發球，周杰倫連反應都來不及就直接落敗。

雖然周杰倫當下愣了一下，但隨即仍為對方鼓掌、比讚並握手，也如他先前IG發文寫得一樣，「可能我連球都碰不到就出局了，如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球」。

澳網也在IG上分享周杰倫的影片，他拿到比賽證時相當興奮，不斷亮給鏡頭，後來甚至與西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）聊天時也展現他的選手證，相當可愛。

